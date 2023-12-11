Asgari ücret toplantısı sonuç tarihi verildi! 17.100, 17.500, 18.000 TL seviyesi! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihya tutarı, GSS - sigorta primi...

'Asgari ücret 2024 toplantı sonucu için araştırmalar hızlandı. . Toplantıya işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hakem rolünü üstlenen hükümetten 5'er kişilik temsilciler katıldı. Öte yandan kritik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek. Toplantıların ardından ortaya çıkacak sonuç, milyonlarca çalışanımızı yakından ilgilendiriyor" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA BİR İLK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İş heyetinde ilk kez 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 asgari ücretli çalışan yer alacak. Heyete TÜRK-İş'ten bir başkan önderlik edecek. 4 işçi, ay sonuna kadar sürecek toplantıların tümünde yer alacak. İşçi temcilcileri, TÜRK-İş'e bağlı sendikalar tarafından farklı sektörlerden seçildi. Özellikle evli ve çocuklu işçiler tercih edildi.