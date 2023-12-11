Asgari ücret toplantısı sonuç tarihi verildi! 17.100, 17.500, 18.000 TL seviyesi! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihya tutarı, GSS - sigorta primi...

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HEPSİ DEĞİŞECEK
İşsizlik maaşı
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı
Askerlik ve doğum borçlanması
Yurt dışı borçlanması
İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı
Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği
Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği
Stajyer ücreti
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1.404,6 TL
2018 YILI ASGARİ ÜCRET 1.603,12 TL
2019 YILI ASGARİ ÜCRET 2.020,59 TL
2020 YILI ASGARİ ÜCRET 2.324,70 TL
2021 YILI ASGARİ ÜCRET 2.825,90 TL
2022 YILI ASGARİ ÜCRET (Ocak-Temmuz) 4.253,40 TL
2022 YILI ASGARİ ÜCRET (Temmuz-Aralık) 5.500,35 TL
2023 YILI ASGARİ ÜCRET (Ocak-Temmuz) 8.506.80 TL
2023 YILI ASGARİ ÜCRET (Temmuz-Aralık) 11.402 TL