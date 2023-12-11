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Asgari ücret toplantısı sonuç tarihi verildi! 17.100, 17.500, 18.000 TL seviyesi! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihya tutarı, GSS - sigorta primi...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleştirdiği ilk toplantıda, 2024 yılı için belirlenecek olan asgari ücreti ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıda, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen TİSK ve hükümetten 5'er kişilik temsilciler yer aldı. Tahmini rakamları, toplantı gündemini ve tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2024 asgari ücret zammı hesaplamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 16:26 Güncelleme 11 Aralık 2023, 16:31
Asgari ücret toplantısı sonuç tarihi verildi! 17.100, 17.500, 18.000 TL seviyesi! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihya tutarı, GSS - sigorta primi...

'Asgari ücret 2024 toplantı sonucu için araştırmalar hızlandı. . Toplantıya işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hakem rolünü üstlenen hükümetten 5'er kişilik temsilciler katıldı. Öte yandan kritik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar...

18 ARALIK 3. GÖRÜŞME

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek. Toplantıların ardından ortaya çıkacak sonuç, milyonlarca çalışanımızı yakından ilgilendiriyor" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA BİR İLK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İş heyetinde ilk kez 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 asgari ücretli çalışan yer alacak. Heyete TÜRK-İş'ten bir başkan önderlik edecek. 4 işçi, ay sonuna kadar sürecek toplantıların tümünde yer alacak. İşçi temcilcileri, TÜRK-İş'e bağlı sendikalar tarafından farklı sektörlerden seçildi. Özellikle evli ve çocuklu işçiler tercih edildi.

ZAM TAHMİNLERİ

%40 zam: 15.962,8 TL

%50 zam: 17.103 TL

%55 zam: 17.673 TL

%60 zam: 18.243,2 TL

%65 zam: 18.813,3 TL

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HEPSİ DEĞİŞECEK

İşsizlik maaşı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Yurt dışı borçlanması

İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

Stajyer ücreti

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1.404,6 TL

2018 YILI ASGARİ ÜCRET 1.603,12 TL

2019 YILI ASGARİ ÜCRET 2.020,59 TL

2020 YILI ASGARİ ÜCRET 2.324,70 TL

2021 YILI ASGARİ ÜCRET 2.825,90 TL

2022 YILI ASGARİ ÜCRET (Ocak-Temmuz) 4.253,40 TL

2022 YILI ASGARİ ÜCRET (Temmuz-Aralık) 5.500,35 TL

2023 YILI ASGARİ ÜCRET (Ocak-Temmuz) 8.506.80 TL

2023 YILI ASGARİ ÜCRET (Temmuz-Aralık) 11.402 TL

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