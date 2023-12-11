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Güzel haber geldi; Günde 1 paket sigara parasına 15.000 TL faizsiz kredi verilecek! 20 gün süre verildi! Garanti, Akbank, İş Bankası...

Türkiye'de birçok kişi ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken, bir dizi önde gelen banka, müşterilerine destek olmak için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Garanti, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank, acil nakit ihtiyacı olanlara yönelik bu özel kampanyalarla finansal destek sağlamaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 09:58 Güncelleme 11 Aralık 2023, 09:58
Güzel haber geldi; Günde 1 paket sigara parasına 15.000 TL faizsiz kredi verilecek! 20 gün süre verildi! Garanti, Akbank, İş Bankası...

Bankalar, müşterilerine 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen tutarlarda faizsiz krediler sunuyorlar. Ancak bu fırsatlardan yararlanabilmek için belirli şartlar ve başvuru süreçleri bulunuyor.

YAPI KREDİ'DEN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI!

TROY Logolu Kredi Kartı Kampanyası

Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun.
TROY logolu kredi kartı başvurusu yapın.
15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanın.
Başvuru Süreci
1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.

Yapı Kredi Mobil'i indirerek süreci başlatın.
Yapı Kredi Mobil üzerinden kredi kartı başvurusu yapın.



Kampanya Koşulları

Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar için geçerli.
15 gün içinde kredi kartı başvurusu yapılmalı ve onay alınmalı.
Kampanya, kredi kartı açıldıktan sonra 7 gün içinde tanımlanır.
Faizsiz taksitli nakit avans, sadece 6 ay vade ve tek seferde kullanılabilir.

Akbank: %0 Faizli Taksitli Avans Kampanyası
Kampanya Detayları
Akbank Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun.
Axess veya Wings kredi kartına başvurun.
20.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avans kullanın.

Başvuru Süreci

1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.
Akbank Mobil uygulamasını indirerek süreci başlatın.
Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın.

Kampanya Koşulları
Yeni Akbank müşterileri için geçerli.
Kredi kartı başvurusu 26.01.2024 tarihine kadar onaylanmalı.
Taksitli avans işlemleri, %0 faiz oranıyla 2-6 ay vade aralığında kullanılabilir.

QNB Finansbank: Anında Kredi ve Taksitli Avans Fırsatı
Kampanya Detayları
QNB Mobil'den müşteri olun.
CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı başvurusu yapın.
10.000 TL'ye kadar %0 faizli anında kredi ve ihtiyaç kredisi fırsatı.

Başvuru Süreci
1 Ağustos - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.
QNB Mobil uygulamasını indirerek süreci başlatın.
Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın.
Kampanya Koşulları
Yeni QNB Finansbank müşterileri için geçerli.
Kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra, 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi kullanılabilir.
Anında Kredi, sadece CardFinans ve CardFinans Xtra kart sahipleri için geçerli.

İş Bankası: Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığı
Kampanya Detayları
İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olun.
Kredi kartı başvurusu yapın.
20.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans kullanın.

Başvuru Süreci
1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.

İşCep uygulamasını indirerek süreci başlatın.

Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın.

Kampanya Koşulları

İş Bankası müşterileri için geçerli.

Faizsiz taksitli nakit avans, sadece 6 ay vade ve belirli limitlerde kullanılabilir.

Kampanya, sadece İşCep ve Maximum Mobil üzerinden kullanılabilir.

Garanti BBVA: Faizsiz ve Masrafsız Taksitli Nakit Avans Kampanyası
Kampanya Detayları
Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun.
Bireysel kredi kartı başvurusu yapın.
15.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans kullanın.

Başvuru Süreci
1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.
Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek süreci başlatın.
Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın.

Kampanya Koşulları
Yeni Garanti BBVA müşterileri için geçerli.
Faizsiz taksitli nakit avans, sadece 6 ay vade ile kullanılabilir.
Kampanya, yalnızca Garanti BBVA Mobil, İnternet Şubesi ve BonusFlaş üzerinden kullanılabilir.

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