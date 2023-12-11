Güzel haber geldi; Günde 1 paket sigara parasına 15.000 TL faizsiz kredi verilecek! 20 gün süre verildi! Garanti, Akbank, İş Bankası...

Kampanya Koşulları Yeni Akbank müşterileri için geçerli. Kredi kartı başvurusu 26.01.2024 tarihine kadar onaylanmalı. Taksitli avans işlemleri, %0 faiz oranıyla 2-6 ay vade aralığında kullanılabilir.

QNB Finansbank: Anında Kredi ve Taksitli Avans Fırsatı

Kampanya Detayları

QNB Mobil'den müşteri olun.

CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı başvurusu yapın.

10.000 TL'ye kadar %0 faizli anında kredi ve ihtiyaç kredisi fırsatı.

Başvuru Süreci

1 Ağustos - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.

QNB Mobil uygulamasını indirerek süreci başlatın.

Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın.

Kampanya Koşulları

Yeni QNB Finansbank müşterileri için geçerli.

Kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra, 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi kullanılabilir.

Anında Kredi, sadece CardFinans ve CardFinans Xtra kart sahipleri için geçerli.