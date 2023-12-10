Altın piyasasında yer yerinden oynayacak: Kuyumcular özel olarak duyurdu! Altın yatırımcıları dikkat! 1 gram altın bugün ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 2005 dolar seviyesinde işlem görürken, yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarına büyük bir ilgi gösteriyor. Yatırımcıların sıkça sordukları sorular arasında "Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Yarım altın kaç TL?" gibi sorular yer alıyor. Ayrıca, "Altın fiyatları bugün yükseldi mi, yoksa düştü mü?" gibi güncel fiyat değişimlerine dair merak edilen konular da yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor.
Altın fiyatlarının son dönemdeki yükselişi, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek yıl için faiz artırımı yapılmayacağına dair sinyallerin etkisi altında gerçekleşiyor. Bu sinyaller, dolar endeksinin düşmesine neden olmuş ve bu durum altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini sağlamıştır. Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri olmuştur. Bu verilerin açıklanması, altın fiyatlarının seyrinde önemli bir rol oynamıştır.
Kuyumcu esnafları, altın için yüksek bir yatırım potansiyeline dikkat çekiyor. Esnaflara göre, insanlar altın alarak parasını koruyor ve yüksek risk almak yerine altın alıp yastık altında saklamayı tercih ediyorlar.
Altın fiyatlarının artış göstermesi beklenirken, gram altın fiyatının 2024'te 2.150 TL seviyesinden başlaması ve yaklaşık 200 TL'lik bir artış göstermesi öngörülüyor.