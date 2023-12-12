İlk kez gören hemen incelesin! Yüzüncü yıla özel 5 TL’lik madeni paralar Darphane’de işte böyle üretiliyor

Paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi bulunuyor. Bu Atatürk'ün Türk tarihindeki yerini ve önemini vurgulayan güçlü bir simge. Ayrıca arka yüzde Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevresinde "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı, ulusal kimliğimizi ve tarihimizi ön plana çıkarıyor.

100 MİLYON ADETLE SINIRLI ÖZEL BASKI Bu özel baskı, sadece 100 milyon adetle sınırlı. Bu da her bir 5 TL'lik madeni paranın, zamanla koleksiyonerler ve tarih meraklıları için büyük bir değer kazanacağını gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bu projenin, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan bir yaklaşımı temsil ettiği açık.

Bu hatıra paralar sadece geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak da görülebilir. Her bir parça, Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürüne dair bir hikaye anlatıyor ve gelecek nesillere aktarılacak değerli bir miras oluşturuyor.