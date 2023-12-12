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İlk kez gören hemen incelesin! Yüzüncü yıla özel 5 TL'lik madeni paralar Darphane'de işte böyle üretiliyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel basılan 5 TL'lik madeni paralar, hem görsel estetikleri hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Madeni paranın çapı, kalınlığı ve ağırlığı gibi teknik detaylar koleksiyonerlerin ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Madeni paranın ön yüzünde Türkiye Cumhuriyeti'nin simgeleri ve tarihi motifleri özel bir sanat anlayışıyla işlendi. Bu özel madeni para sadece maddi bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda taşıdığı tasarım ve motiflerle de önemli bir kültürel anlam içeriyor.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 09:25 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:26
İlk kez gören hemen incelesin! Yüzüncü yıla özel 5 TL’lik madeni paralar Darphane’de işte böyle üretiliyor

Bu özel baskı Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasını yansıtan özgün motiflerle bezenmiş durumda. Özellikle paranın ön yüzünde yer alan 8 köşeli Selçuklu yıldızı, Türk tarihinin derinliklerinden gelen bir simge olarak dikkat çekiyor. Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre ve ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Bu ölçüler paranın hem kullanışlı hem de hatıra değeri taşıması açısından özenle seçildi.

Paranın tasarımında, Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini temsil eden çeşitli unsurlar ön plana çıkarıldı. Ön yüzde, 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifinin yanı sıra, ay ve yıldız ile "Türkiye Yüzyılı" logosu yer alıyor.

Bu logo Türkiye'nin gelişimini ve kültürel mirasını simgeleyen önemli bir öge. Paranın sol tarafında yer alan 5 rakamı ve alt kısmında "Türk Lirası" yazısı 2023 ibaresi ile birlikte, paranın temsil ettiği dönemi vurguluyor.

Paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi bulunuyor. Bu Atatürk'ün Türk tarihindeki yerini ve önemini vurgulayan güçlü bir simge. Ayrıca arka yüzde Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevresinde "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı, ulusal kimliğimizi ve tarihimizi ön plana çıkarıyor.

100 MİLYON ADETLE SINIRLI ÖZEL BASKI

Bu özel baskı, sadece 100 milyon adetle sınırlı. Bu da her bir 5 TL'lik madeni paranın, zamanla koleksiyonerler ve tarih meraklıları için büyük bir değer kazanacağını gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bu projenin, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan bir yaklaşımı temsil ettiği açık.

Bu hatıra paralar sadece geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak da görülebilir. Her bir parça, Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürüne dair bir hikaye anlatıyor ve gelecek nesillere aktarılacak değerli bir miras oluşturuyor.

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