EYT sonrası 7 maddeli erken emeklilik listesi açıklandı! 6-7-10-15 yıl sigortayı geri çekme şansı veriliyor; 1 Ekim 2008 sonrası...

Çalışanlar için emeklilik, hem maddi planlamalarını hem de yaşamlarını etkileyen kritik bir dönemdir. EYT dışındaki sigortalılar için yaş şartı da bulunuyor. Bu süreçte, hangi kurumdan daha çok prim ödendiği de emeklilik tarihini belirleyen kritik bir faktör. Yasalarımızda, emeklilik tarihini öne çekmek için ise bazı önemli imkanlar bulunuyor.

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Mevzuatımızda emeklilik için belli bir yıl ve primi doldurmak gerekiyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve EYT yasası ile emekli olma hakkına kavuştular. Ancak EYT dışındaki sigortalılar için prim ve yıla ilaveten yaş şartı da bulunuyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK ; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Ancak yasalarımızda emeklilik tarihini öne çekmek için bazı imkanlar da bulunuyor. Bunları 7 başlıkta toplamak mümkün.

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ:

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Stajdan sonraki çocuklar borçlanıldığında işe giriş tarihi geri çekiliyor. Bu sayede EYT yasası kapsamına giren anneler de bulunuyor.

2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER:

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor. Hatta bu imkan sayesinde 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olmasına rağmen borçlanarak EYT'den emekli olan çok sayıda sigortalı da bulunuyor.