Staj sigortası ev kadınları ve çalışan annelerin, emeklilik hakkına erişimi kolaylaştırıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.
Mevcut uygulamada staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları 3 çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor.
Bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor. Böylece emeklilik yaşı da öne çekiliyor.