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Stajyer anneye emeklilik hakkı! Gün borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. 1 gün borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:01
Stajyer anneye emeklilik hakkı! Gün borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir

Staj sigortası ev kadınları ve çalışan annelerin, emeklilik hakkına erişimi kolaylaştırıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.

Mevcut uygulamada staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları 3 çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor.



Bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor. Böylece emeklilik yaşı da öne çekiliyor.

Öğrencilik döneminde staj sigortası yaptıranlar işe girmeden önce doğan çocuklar için de doğum borçlanması yapabiliyor. Örneğin, 1992'de bir aylık stajda kısa vade sigorta primi ödenen bir kadın 1996'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabilir. Primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebilir. Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iner.

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