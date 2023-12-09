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Altından kıymetli hemen kontrol edin! O 1.000 liralar artık 800.000 TL ediyor

Tarihi paralar koleksiyon dünyasında her zaman özel bir yere sahiptir. 1927 yılında basılan ve sadece yedi adedinin günümüze ulaşabildiği 1. emisyon 1000 lira banknotları, koleksiyoncuların ve tarih meraklılarının gözdesi haline geldi. Bu özel banknotlar Türkiye'nin ekonomik ve tarihi geçmişine ışık tutarken aynı zamanda nadirlikleri ve değerleriyle de dikkat çekiyor. Bu kıymetli banknot için geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen bir müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulmuştu.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 11:30 Güncelleme 09 Aralık 2023, 11:30
Altından kıymetli hemen kontrol edin! O 1.000 liralar artık 800.000 TL ediyor

1927 yılında tedavüle çıkan ve kısa bir süre sonra 1939'da tedavülden kaldırılan 1. emisyon 1000 lira koleksiyoncular arasında büyük bir ilgi odağı oluyor. Bu banknotlar o dönemde 1000 Cumhuriyet altını değerindeydi ve bugün müzayedelerde yüksek fiyatlara ulaşabiliyor. Nadir bulunan bu banknotlar, Türkiye'nin tarihi açısından büyük bir öneme sahip olup koleksiyoncular için paha biçilmez birer eser niteliğinde.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ BANKNOTU

Günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi ve nadirliği nedeniyle bu özel banknot Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul ediliyor.

1000 CUMHURİYET ALTININA DENK GELİYORDU

Bu tür nadir banknotlar sadece Türkiye'nin değil dünya koleksiyon piyasasında da büyük bir öneme sahiptir. 1. emisyon 1000 lira gibi nadir banknotlar, tarihi değerlerini ve nadirliklerini koruyarak zaman içinde değerlerini artırmaya devam ediyor. Koleksiyoncular için bu tür banknotlar sadece maddi bir yatırım değil, aynı zamanda tarihi bir mirasın parçası olarak görülüyor.

1927 yılında tedavüle çıkan ve kısa süre sonra tedavülden kaldırılan bu banknotlar, Türkiye'nin ekonomik tarihinde önemli bir yere sahip.

Bu banknotların hikayesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ışık tutarken, aynı zamanda ekonomik ve tarihi dönüşümlerin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Koleksiyoncular ve tarih meraklıları için bu banknotlar, geçmişe bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.

800 BİN LİRA...

Tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığı olan tarihi para, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen bir müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulmuştu.

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