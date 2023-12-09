Altından kıymetli hemen kontrol edin! O 1.000 liralar artık 800.000 TL ediyor

1927 yılında tedavüle çıkan ve kısa bir süre sonra 1939'da tedavülden kaldırılan 1. emisyon 1000 lira koleksiyoncular arasında büyük bir ilgi odağı oluyor. Bu banknotlar o dönemde 1000 Cumhuriyet altını değerindeydi ve bugün müzayedelerde yüksek fiyatlara ulaşabiliyor. Nadir bulunan bu banknotlar, Türkiye'nin tarihi açısından büyük bir öneme sahip olup koleksiyoncular için paha biçilmez birer eser niteliğinde.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ BANKNOTU Günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi ve nadirliği nedeniyle bu özel banknot Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul ediliyor.