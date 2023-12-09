Altından kıymetli hemen kontrol edin! O 1.000 liralar artık 800.000 TL ediyor

1927 yılında tedavüle çıkan ve kısa bir süre sonra 1939'da tedavülden kaldırılan 1. emisyon 1000 lira koleksiyoncular arasında büyük bir ilgi odağı oluyor. Bu banknotlar o dönemde 1000 Cumhuriyet altını değerindeydi ve bugün müzayedelerde yüksek fiyatlara ulaşabiliyor. Nadir bulunan bu banknotlar, Türkiye'nin tarihi açısından büyük bir öneme sahip olup koleksiyoncular için paha biçilmez birer eser niteliğinde.
TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ BANKNOTU
Günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi ve nadirliği nedeniyle bu özel banknot Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul ediliyor.
1000 CUMHURİYET ALTININA DENK GELİYORDU
Bu tür nadir banknotlar sadece Türkiye'nin değil dünya koleksiyon piyasasında da büyük bir öneme sahiptir. 1. emisyon 1000 lira gibi nadir banknotlar, tarihi değerlerini ve nadirliklerini koruyarak zaman içinde değerlerini artırmaya devam ediyor. Koleksiyoncular için bu tür banknotlar sadece maddi bir yatırım değil, aynı zamanda tarihi bir mirasın parçası olarak görülüyor.