Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Tahsis NO; 0,2,4,6,8 ÖDEME TAKVİMİ! Yılbaşı öncesi hesaplarda olacak mı?

Emekliler arasında merakla beklenen bu ikramiye ödemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında, emeklilere yapılan özel bir jest olarak değerlendiriliyor. İkramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi, emeklilerin maddi anlamda bir nebze olsun rahatlamasına katkı sağlayacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında 5 Aralık'ta Genel Kurul'a gelen torba yasanın en geç önümüzdeki hafta TBMM'de kabul ederek yasalaşması çalışan emeklilere de en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.