Kripto tırmanışa geçti! Bitcoin fişek gibi geri dönüyor! O seviyeye kimse inanamayacak

Kripto para analisti ve trader'ı Justin Bennett, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için piyasayı sallayacak önemli analizlerde bulundu. İşte o yorumlar...
Kripto para analisti ve trader'ı Justin Bennett, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için piyasayı sallayacak önemli analizlerde bulundu. İşte o yorumlar...
Bennett, özellikle Bitcoin'in 46 bin ile 48 bin dolar aralığına ulaşmasını bekleyerek, bu seviyenin ardından düşüş öngördüğünü belirtti. Yatırımcılara, Bitcoin'in bu kritik seviyelerine yaklaşırken dikkatli olmaları ve olası bir düzeltmeye karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ethereum'a yönelik analizlerinde de değinen Bennett, ETH'nin 2 bin 500 dolara doğru bir hareket yapabileceğini öngördü. Ancak, bu seviyenin geçilmesi sonrasında bir düzeltme beklentisi olduğunu vurgulayarak, yatırımcıları bu süreçte dikkatli olmaya çağırdı.
Bennett, özellikle Ethereum'un 2 bin 100 dolar seviyesini korumasının önemine vurgu yaparak, bu seviyenin altındaki hareketlerin risk oluşturabileceğini ifade etti.
Kripto para piyasasında sürpriz bir hareket yaşandı! İflas eden kripto para borsası FTX ile Alameda Research, önemli miktarda kripto parayı diğer büyük borsalara transfer etti.
Binance, Coinbase, OKX ve Galaxy Digital'ın tezgah üstü platformlarına yapılan toplamda 591 milyon dolarlık transfer, piyasa analistleri ve yatırımcılar arasında büyük bir spekülasyon yarattı.
Spot On Chain'in verilerine göre, yapılan transferler arasında Ethereum, ALEPH, CRV, AVAX, LINK gibi çeşitli kripto paralar bulunuyor. Toplamda 17 milyon doların üzerinde değere sahip bu transferler, piyasada birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. FTX ve Alameda Research'in bu büyük transferi, piyasadaki oyuncuların stratejik hamleleri konusunda daha fazla spekülasyona yol açtı. Yatırımcılar, bu gelişmeleri yakından takip ederek, kendi stratejilerini belirlemeli ve olası etkileri önceden değerlendirmelidir. Zincir üstü veri platformu CryptoQuant, Bitcoin'in 2024 yılı başında 50 bin dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Şirket, Metcalfe fiyat değerleme bandına dayanarak piyasa değeri, işlem hacmi ve kullanıcı aktiviteleri gibi faktörleri değerlendiriyor.
"GEREĞİNDEN FAZLA ISINMIŞ PİYASA"
Rapor, mevcut dönemin bir boğa sezonu olarak nitelendirilirken, piyasanın "gereğinden fazla ısınmış" olduğuna dikkat çekti. Tarihî verilere dayanarak, fiyat rallilerinin zaman zaman duraksamalar ve düzeltmelerle karşılaşabileceği belirtildi.
RİSK UYARISI
CryptoQuant analistleri, Bitcoin'in dolaşımdaki arzının %88'lik bir kısmının kârda olduğuna işaret etti. Bu durumun, kısa vadede bazı düzeltmeleri tetikleyebileceği ifade edildi. Geçmişte, benzer kârlılık oranlarının kısa vadeli zirveleri ve ardından düzeltmeleri beraberinde getirdiği belirtilerek, yatırımcıların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
BİTCOİN 44 BİN DOLARDAN 43 BİN DOLARA GERİLEDİ
Rapordan kısa bir süre sonra, Bitcoin'in 44 bin dolar seviyelerinden yaklaşık 1000 dolarlık bir düşüşle 43 bin dolar civarına gerilemesi dikkat çekti. CryptoQuant'ın bu analizi, yatırımcıların gelecek fiyat hareketlerini değerlendirirken dikkate almaları gereken önemli bir perspektif sunuyor.