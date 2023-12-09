Kripto tırmanışa geçti! Bitcoin fişek gibi geri dönüyor! O seviyeye kimse inanamayacak

Spot On Chain'in verilerine göre, yapılan transferler arasında Ethereum, ALEPH, CRV, AVAX, LINK gibi çeşitli kripto paralar bulunuyor. Toplamda 17 milyon doların üzerinde değere sahip bu transferler, piyasada birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. FTX ve Alameda Research'in bu büyük transferi, piyasadaki oyuncuların stratejik hamleleri konusunda daha fazla spekülasyona yol açtı. Yatırımcılar, bu gelişmeleri yakından takip ederek, kendi stratejilerini belirlemeli ve olası etkileri önceden değerlendirmelidir. Zincir üstü veri platformu CryptoQuant, Bitcoin'in 2024 yılı başında 50 bin dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Şirket, Metcalfe fiyat değerleme bandına dayanarak piyasa değeri, işlem hacmi ve kullanıcı aktiviteleri gibi faktörleri değerlendiriyor.