1.2 milyon kişiye müjdeli duyuru geliyor! Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekilecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesine yönelik yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine yapılan çalışmaların ardından hayata geçirilecek. Bu düzenlemenin içerisinde yer alması beklenen 2. torba yasanın Meclis'te değerlendirileceği belirtiliyor. Ancak net bir tarih henüz açıklanmadı.

Yaştan Emeklilik İmkanı: Daha Az Primle Erken Emeklilik Prim gün sayısı yetersiz olanlar için sunulan 'yaştan emeklilik' fırsatı, yaşlılık nedeniyle prim ödemesini tamamlamak istemeyenlere yönelik bir çözüm sunuyor. Bu yöntemle, 10 yıl (3600 gün) süreyle emeklilik imkanı tanınıyor ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanılıyor.

Bazı Mesleklerde Erken Emeklilik Fırsatı Türkiye'deki bazı meslek grupları, belirli şartları karşılayan çalışanlarına normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanıyor. Bu özel haklar, çeşitli sektörlerdeki çalışanlara emeklilik sürecini hızlandırma imkanı veriyor.

Doğum Borçlanması Hakkı: Kadınların Emeklilik Avantajı Kadınlar doğum yapmaları durumunda, emeklilikleri için doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir. Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanabilen kadınlar, bu sayede emeklilik için daha fazla prim günü kazanabilirler. Özellikle, 1 çocuk için sağlanan 2 yıllık prim kazanımı, çocuk sahibi olan kadınlar için büyük bir avantaj sağlar.

Erkeklerin Erken Emeklilik Hakkı Erkekler için de benzer fırsatlar bulunmaktadır. Örneğin, emekli olmak için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı, askerlik borçlanması yaparak emeklilik hakkı kazanabilir. Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için, ilk kez sigortalı olduktan sonra askerlik borçlanmasının yapılmış olması gerekmektedir.