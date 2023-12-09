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1.2 milyon kişiye müjdeli duyuru geliyor! Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekilecek

Emeklilik sistemi çalışanlar için önemli değişikliklerle dolu bir döneme giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların sıkça sorduğu soruları yanıtlayarak emeklilik süreçlerindeki yenilikleri ve erken emeklilik fırsatlarını detaylandırıyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle 1 milyondan fazla vatandaş için 5 yıl erken emeklilik imkanı gündemde. Bu gelişme emeklilik yaşını ve prim gün sayılarını yakından takip eden çalışanlar için büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 09:22 Güncelleme 09 Aralık 2023, 09:22
1.2 milyon kişiye müjdeli duyuru geliyor! Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekilecek

Bir süredir gündemde olan bu düzenleme yaklaşık 1 milyon vatandaşa 5 yıl erken emeklilik hakkı sunmanın yanı sıra 1.800 gün daha az prim ödeme imkanı da sağlayacak. Yakın zamanlarda yapılacak düzenlemelerle birlikte primlerin eşitlenmesi sağlanacak. Böylece 1 milyon üstü vatandaş için 5 yıl erken emeklilik imkanı ve 1.800 gün daha az prim ödeme fırsatı sunulacak.

Bağ-Kur'luların Emeklilik Prim Gün Sayısı 7200'ye Düşecek Mi?

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 bin gün olarak belirlenmesi, esnafı daha uzun süre prim ödemeye ve daha geç emekli olmaya zorluyordu.

Ancak yapılan çalışmalar kapsamında, prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi yönünde bir adım atılmış durumda. Bu düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesine yönelik yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine yapılan çalışmaların ardından hayata geçirilecek. Bu düzenlemenin içerisinde yer alması beklenen 2. torba yasanın Meclis'te değerlendirileceği belirtiliyor. Ancak net bir tarih henüz açıklanmadı.

Yaştan Emeklilik İmkanı: Daha Az Primle Erken Emeklilik

Prim gün sayısı yetersiz olanlar için sunulan 'yaştan emeklilik' fırsatı, yaşlılık nedeniyle prim ödemesini tamamlamak istemeyenlere yönelik bir çözüm sunuyor. Bu yöntemle, 10 yıl (3600 gün) süreyle emeklilik imkanı tanınıyor ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanılıyor.

Bazı Mesleklerde Erken Emeklilik Fırsatı

Türkiye'deki bazı meslek grupları, belirli şartları karşılayan çalışanlarına normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanıyor. Bu özel haklar, çeşitli sektörlerdeki çalışanlara emeklilik sürecini hızlandırma imkanı veriyor.

Doğum Borçlanması Hakkı: Kadınların Emeklilik Avantajı

Kadınlar doğum yapmaları durumunda, emeklilikleri için doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir. Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanabilen kadınlar, bu sayede emeklilik için daha fazla prim günü kazanabilirler. Özellikle, 1 çocuk için sağlanan 2 yıllık prim kazanımı, çocuk sahibi olan kadınlar için büyük bir avantaj sağlar.

Erkeklerin Erken Emeklilik Hakkı

Erkekler için de benzer fırsatlar bulunmaktadır. Örneğin, emekli olmak için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı, askerlik borçlanması yaparak emeklilik hakkı kazanabilir. Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için, ilk kez sigortalı olduktan sonra askerlik borçlanmasının yapılmış olması gerekmektedir.

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