Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Uzman isim: ‘Asıl fiyatlama o tarihte başlayacak’ dedi! Anlık altın fiyatları! 24 ayar gram altın kaç TL?

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelerin etkisi altında önemli bir değişim yaşamaktadır. Orta Doğu'da yaşanan savaş fitilinin ateşlenmesi, altın fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu. İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? İşte anlık altın fiyatları! 24 ayar gram altın kaç TL?
Altın fiyatları, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü, jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların gündemine oturduğu bir dönemde bulunmaktadır. Altın, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olmuştur ve dünya genelindeki belirsizlikler altın talebini artırmaktadır.
Orta Doğu'da yaşanan savaş tehdidi, altın fiyatlarını yükseltti. İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik, altın piyasasında olumsuz bir hava yarattı. Her iki tarafın da askeri hazırlıklarını artırması, piyasalarda tedirginliğe yol açtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları, düşmanlarına karşı büyük bir güç kullanacaklarını vurguladı. Bu tür jeopolitik gelişmeler, altına olan talebi artırır.
Altın Fiyatlarında Yükseliş
Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yükselişe geçti. Ons altın fiyatı, bu dönemde yüzde 5.47 artarak 1.932,86 dolar seviyesine ulaştı. Bu, altının 27 Eylül'den bu yana ilk kez bu seviyeye yükseldiği anlamına gelir. Yurt içinde, Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da 5.42 artışla 1.713 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 6.75 kazançla 11.508 lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altının satış fiyatı ise 2.817 lira olarak belirlendi.