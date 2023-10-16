Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Uzman isim: ‘Asıl fiyatlama o tarihte başlayacak’ dedi! Anlık altın fiyatları! 24 ayar gram altın kaç TL?

1 Altın fiyatları, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü, jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların gündemine oturduğu bir dönemde bulunmaktadır. Altın, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olmuştur ve dünya genelindeki belirsizlikler altın talebini artırmaktadır.

2 Orta Doğu'da yaşanan savaş tehdidi, altın fiyatlarını yükseltti. İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik, altın piyasasında olumsuz bir hava yarattı. Her iki tarafın da askeri hazırlıklarını artırması, piyasalarda tedirginliğe yol açtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları, düşmanlarına karşı büyük bir güç kullanacaklarını vurguladı. Bu tür jeopolitik gelişmeler, altına olan talebi artırır.