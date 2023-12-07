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Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama

Asgari ücrette geri sayım... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan merakla beklenen asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda 1 kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:04 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:57
Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan merakla beklenen asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARTESİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Bir soru üzerine Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade ederek, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında asgari ücret görüşmelerinin çabuk bitirilmesi için çaba gösterilmişti. Bu görüşmelerde de ay sonuna kalmadan sonuç açıklanır mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Komisyonun çalışmasına bağlı. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak. Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek."

Enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler sorulan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." yanıtını verdi.

YILDA KAÇ ZAM OLACAK?
Işıkhan, işveren desteğiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, asgari ücret için tek zam olacağına yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık." sözlerini sarf etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Öte yandan dün Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan asgari ücrete ilişkin açıklama yapmıştı.

Başkan Erdoğan, "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek." ifadelerini kullandı.

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Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama
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