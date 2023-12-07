Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan merakla beklenen asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.
Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARTESİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Bir soru üzerine Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade ederek, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.