Primi eksik olan EYT’liye 24 gün avantajı geldi! 1999 ila 2007 sonrası sigortalılara 12 yıl şansı da eklenecek! 51 bin TL daha az...

Yılın sona ermesiyle birlikte, 2024 yılı için emeklilik planlaması yapanlar arasında, EYT düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon vatandaş öne çıkıyor. Ancak sadece EYT'liler değil, çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilirler.
Yılın sona ermesiyle birlikte, 2024 yılı için emeklilik planlaması yapanlar arasında, EYT düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon vatandaş öne çıkıyor. Ancak sadece EYT'liler değil, çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilirler.
Asgari Ücret Artışı ve Borçlanmalar:
1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin yüzde 50 artmasıyla birlikte, doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Örneğin, bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması, artan asgari ücretle birlikte 96 bin 579 liraya çıkacak. Bu durum, askerliği borçlananların bu yıl 32 bin 193 lira daha az ödemesini sağlayacak.
Doğum borçlanmalarında da benzer bir durum söz konusu. Ocaktan önce 154 bin liraya yapılabilecek bir doğum borçlanması, yeni yılda 205 bin liraya çıkacak. Bu durumda, bugünden borçlananlar 51 bin lira daha az ödeyerek avantaj sağlayacak.
Kritik Detaylar: Yıpranma Payı, Hisse Sahipliği ve Kıdem Tazminatı:
Yıpranma Payı ve Sigorta Başlangıcı: Kamuda çalışanlar için 12 yıllık dönemde kazanılan yıpranma payı, hizmet süresine ekleniyor ancak emeklilik yaşından düşülmüyor. Farklı sigortalılık statülerinde ödenen primler birleştirilerek emeklilik sağlanabiliyor.
Hisse Sahipliği: 2008'den önce hisse alanlar SSK'lı olarak sigortalılıklarını sürdürebiliyor. Ancak bu tarih sonrasında hisse sahibi olanlar için Bağ-Kur sigortalılığı başlıyor.
Kıdem Tazminatı: Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla birlikte, kıdem tazminatı da artacak. Bugün 20 yıldır asgari ücretle çalışan bir emekli, 268 bin 280 lira kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ocak ayını bekleyenler ise 400 bin liraya kadar kıdem tazminatına ulaşarak avantaj elde edebilirler.
Borçlanma ve Emeklilik Dilekçesi:
Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar için yeni yılda emekli olabilmek için 55 prim gününe ihtiyaç duyuluyor. Borçlanma ve emeklilik dilekçesi için yeni yılı beklemek, özellikle doğum, askerlik gibi sürelerde borçlanma yapacakların maliyet avantajını korumasına yardımcı olabilir. Ayrıca, yeni yılda yapılacak zamlar, enflasyon ve büyüme verileri düşünüldüğünde, 1 Ocak 2024'ten itibaren dilekçe vermek daha avantajlı olacaktır.
Borçlanmanın Yaşı ve Vergi İndirimi:
Borçlanma eksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemiyor. Yaşı doldurup prim günü eksik olanların emekliliğini erkene çekerken, borçlanılan primler için vergi indirimi de bulunuyor. Sigorta primlerini borçlanma yoluyla ödeyenler, ödedikleri borçlanma primlerinin gelir vergisinden indirilmesini talep edebilirler.
Sonuç olarak, emeklilik planlaması yaparken borçlanma ve avantajları doğru değerlendirmek, yeni yılın getireceği değişiklikleri göz önünde bulundurmak önemli bir strateji olabilir. Her bireyin durumu farklı olduğu için, bu konuda uzman bir danışmanla görüşmek de faydalı olacaktır.