Primi eksik olan EYT’liye 24 gün avantajı geldi! 1999 ila 2007 sonrası sigortalılara 12 yıl şansı da eklenecek! 51 bin TL daha az...

Yılın sona ermesiyle birlikte, 2024 yılı için emeklilik planlaması yapanlar arasında, EYT düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon vatandaş öne çıkıyor. Ancak sadece EYT'liler değil, çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilirler.

1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücret in yüzde 50 artmasıyla birlikte, doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Örneğin, bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması, artan asgari ücretle birlikte 96 bin 579 liraya çıkacak. Bu durum, askerliği borçlananların bu yıl 32 bin 193 lira daha az ödemesini sağlayacak.

Doğum borçlanmalarında da benzer bir durum söz konusu. Ocaktan önce 154 bin liraya yapılabilecek bir doğum borçlanması, yeni yılda 205 bin liraya çıkacak. Bu durumda, bugünden borçlananlar 51 bin lira daha az ödeyerek avantaj sağlayacak.

Kritik Detaylar: Yıpranma Payı, Hisse Sahipliği ve Kıdem Tazminatı:

Yıpranma Payı ve Sigorta Başlangıcı: Kamuda çalışanlar için 12 yıllık dönemde kazanılan yıpranma payı, hizmet süresine ekleniyor ancak emeklilik yaşından düşülmüyor. Farklı sigortalılık statülerinde ödenen primler birleştirilerek emeklilik sağlanabiliyor.