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13.00'da kapıda kuyruk yapacak! A101'de bu hafta fiyatlar düştükçe düştü! 7 Aralık 2023 aktüeli: A101 Birşah, Sütaş, Ekici, Ahir, Fakir...

A101 7 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşların en çok tercih ettiği zincir marketler arasında yer alan A101 marketlerinde bu hafta hem gıda hem de teknolojik aletlerde indirim var. Bugünden geçerli; Ahir yarım yağlı beyaz peynir 115 TL, Birşah süt 21 TL, Sütaş kaymaksız yoğurt 85 TL'ye satıyor. Fakir çay makinesi 1.599 TL, Aprilla su dalgası maşası 399 TL, Arzum el blender seti 749 TL, Kiwi tiftik temizleme makinesi 139 TL, kapüşonlu sweatshirt 199 TL'ye düştü. İşte A101 7 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:31 Güncelleme 07 Aralık 2023, 10:31
13.00’da kapıda kuyruk yapacak! A101’de bu hafta fiyatlar düştükçe düştü! 7 Aralık 2023 aktüeli: A101 Birşah, Sütaş, Ekici, Ahir, Fakir...

A101 marketlerinin 7 Aralık'tan itibaren geçerli indirimli ürünleri belli oldu. Çeyiz alışverişi, mutfak için gıda alışverişi, kış için kalın kıyafetler almak isteyenler buraya! Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? Kahvaltılık ürünlerden elektronik ev eşyalarına, teknoojik aletlerden giyime envai çeşit üründe dev indirimler uygulandı. İşte A101 7 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101 7 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 58″ Ultra HD Android TV: 13.999 TL

Toshiba 55″ Ultra HD QLED Android TV: 16.999 TL

Philips 55″ UHD Smart Led TV: 18.499 TL

Onvo 50″ Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led TV: 9.999 TL

Arzum Cyclone Süpürge: 2.199 TL

Fakir Çay Makinesi: 1.599 TL

Kiwi Mini Tost Makinesi: 439 TL

Arzum El Blender Seti: 749 TL

Aprilla Saç Kesme ve Kurutma Makineleri: 259 TL – 399 TL

Sunny Türk Kahvesi Makinesi: 899 TL

4+1 Merdiven 479 TL

Elmas Kirli Çamaşır Sepeti 159 TL

Taç Bella Döküm Derin Tencere 499 TL

Taç Bella Döküm Tava 329 TL

Çift Kişilik Baza & Başlık Seti: 6.290 TL

Kanatlı Kurutmalık: 199 TL

Çeşitli Saklama Ürünleri: 22,50 TL – 79,90 TL

ABS Valizler: 389 TL – 649 TL

Dekoratif Eşyalar: 29,90 TL – 179 TL

Quartz Isıtıcı: 269 TL

Buharlı Kırışık Giderici: 549 TL

Tek Kişilik Baza & Başlık Seti: 3.290 TL

Yaylı ve Süngerli Yataklar: 1.090 TL – 2.590 TL

Katlanır Koltuk: 3.490 TL

Ütü Masası: 379 TL

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