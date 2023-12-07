13.00’da kapıda kuyruk yapacak! A101’de bu hafta fiyatlar düştükçe düştü! 7 Aralık 2023 aktüeli: A101 Birşah, Sütaş, Ekici, Ahir, Fakir...

A101 marketlerinin 7 Aralık'tan itibaren geçerli indirimli ürünleri belli oldu. Çeyiz alışverişi, mutfak için gıda alışverişi, kış için kalın kıyafetler almak isteyenler buraya! Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? Kahvaltılık ürünlerden elektronik ev eşyalarına, teknoojik aletlerden giyime envai çeşit üründe dev indirimler uygulandı. İşte A101 7 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
A101 7 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 58″ Ultra HD Android TV: 13.999 TL
Toshiba 55″ Ultra HD QLED Android TV: 16.999 TL
Philips 55″ UHD Smart Led TV: 18.499 TL
Onvo 50″ Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led TV: 9.999 TL
Arzum Cyclone Süpürge: 2.199 TL
Fakir Çay Makinesi: 1.599 TL
Kiwi Mini Tost Makinesi: 439 TL
Arzum El Blender Seti: 749 TL
Aprilla Saç Kesme ve Kurutma Makineleri: 259 TL – 399 TL
Sunny Türk Kahvesi Makinesi: 899 TL
4+1 Merdiven 479 TL