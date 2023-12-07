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İşçiye 35 bin TL kıdem tazminatı! Asgari ücret artacak: Memura zam gelecek I Tazminat yükselecek...

Yeni yılda kazançlarla birlikte tazminatlar da artacak. Kıdem tazminatında en düşük tutar asgari ücret, en yüksek tutar da memur zammıyla yükselecek. Emekli olanların, işten ayrılanların eline daha fazla para geçecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
İşçiye 35 bin TL kıdem tazminatı! Asgari ücret artacak: Memura zam gelecek I Tazminat yükselecek...

Hem özel sektörde hem de kamuda maaşlar yeni yılla birlikte yükselecek. Özel sektördeki maaşların zamlanmasıyla birlikte yeni yılda emekli olan, işten ayrılan çalışanlara ödenecek tazminatlar da artacak. Kıdem tazminatında alt sınır asgari ücret zammıyla, üst sınır ise memur maaş katsayısındaki artışla değişecek.

NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı çalışanların son ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl sayısı ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu hesaba çalışana yapılan düzenli ödemeler, tam yılı aşan süreler de katılıyor. Yapılacak ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

Halen işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 13 bin 415 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 13 bin 312 lira ödeniyor. Tazminat tavanı da halen 23 bin 489 lira.

Damga vergisi kesilmiş olarak ödenen en yüksek tutar ise 23 bin 311 lira. Giydirilmiş son brüt maaşı bu tutarın altında olanlara kendi kazancı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat ödeniyor.

ASGARİ ÜCRETLİ NE ALACAK?
Yeni asgari ücret bu ay belirlenecek ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Eğer asgari ücret bu yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini olan yüzde 40 seviyesinde zamlanırsa net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 liraya yükselecek.

Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük kıdem tazminatı tutarı 18 bin 637 liraya ulaşacak. Asgari ücret yüzde 50 artışla net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 lira yapılırsa da çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 969 lira kıdem tazminatı verilecek. Bu durumda çalışılmış her yıl için 6 bin 657 lira fark olacak. 10 yıl çalışması olan 66 bin 570, 20 yıl çalışan da 133 bin 140 lira avantaj sağlayacak.

EN ÇOK YILLIK 35.234 TL
Kıdem tazminatı tavanındaki artış da brüt maaşı 23 bin 489 liranın üzerinde olanları etkileyecek. Memur maaş katsayısında Ocak'ta yaşanacak artış 5 aylık enflasyon farkıyla yüzde 45'e ulaştı.

Aralık ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle daha da artacak. Beklenti yüzde 49-50 seviyeleri... Tazminatta yeni tavan, memur maaş katsayısındaki artış yüzde 50 olursa 35 bin 234 liraya çıkacak. Bu tutardan da damga vergisi kesilerek yıllık en çok lira 34 bin 967 lira ödeme yapılacak.

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