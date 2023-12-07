İşçiye 35 bin TL kıdem tazminatı! Asgari ücret artacak: Memura zam gelecek I Tazminat yükselecek...

Damga vergisi kesilmiş olarak ödenen en yüksek tutar ise 23 bin 311 lira. Giydirilmiş son brüt maaşı bu tutarın altında olanlara kendi kazancı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat ödeniyor.

ASGARİ ÜCRETLİ NE ALACAK?

Yeni asgari ücret bu ay belirlenecek ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Eğer asgari ücret bu yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini olan yüzde 40 seviyesinde zamlanırsa net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 liraya yükselecek.

Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük kıdem tazminatı tutarı 18 bin 637 liraya ulaşacak. Asgari ücret yüzde 50 artışla net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 lira yapılırsa da çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 969 lira kıdem tazminatı verilecek. Bu durumda çalışılmış her yıl için 6 bin 657 lira fark olacak. 10 yıl çalışması olan 66 bin 570, 20 yıl çalışan da 133 bin 140 lira avantaj sağlayacak.

EN ÇOK YILLIK 35.234 TL

Kıdem tazminatı tavanındaki artış da brüt maaşı 23 bin 489 liranın üzerinde olanları etkileyecek. Memur maaş katsayısında Ocak'ta yaşanacak artış 5 aylık enflasyon farkıyla yüzde 45'e ulaştı.

Aralık ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle daha da artacak. Beklenti yüzde 49-50 seviyeleri... Tazminatta yeni tavan, memur maaş katsayısındaki artış yüzde 50 olursa 35 bin 234 liraya çıkacak. Bu tutardan da damga vergisi kesilerek yıllık en çok lira 34 bin 967 lira ödeme yapılacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN