Koç Metalurji, Oba Makarnacılık, Ferbis Tarım, Zorlu, Zen, Horoz Lojistik, Bin Ulaşım... Aralık ayı halka arz takvimi! 2023 yılının son duyuruları!

HALKA ARZ TAKVİMİ 4-8 ARALIK

Bu hafta halka arz olacak yeni şirketler arasında 3 yeni şirket yer alıyor. Henüz halka arz tarihleri belli olmayan şirketler şu şekilde;

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş

Kuzey Boru A.Ş

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş