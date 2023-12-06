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Koç Metalurji, Oba Makarnacılık, Ferbis Tarım, Zorlu, Zen, Horoz Lojistik, Bin Ulaşım... Aralık ayı halka arz takvimi! 2023 yılının son duyuruları!

Son zamanlarda, borsa yatırımcıları arasında halka arz edilecek şirketlere yönelik artan bir ilgi görülüyor. Bu durum, yatırımcıların halka arz takvimini dikkatle takip etmelerine ve yeni şirketlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmelerine yol açıyor. Yatırımcılar, halka arz edilecek yeni şirketlerin potansiyelini sorgulayarak, gelecekteki yatırım fırsatlarını göz önünde bulunduruyor. Halka arz edilen şirketlerin performansları, genellikle geniş ekonomik durumu yansıtır. Bu nedenle, yatırımcılar bu şirketlerin verilerini ve performansını analiz ederek, gelecekteki potansiyel getirilerini öngörmeye çalışıyor.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 08:34 Güncelleme 06 Aralık 2023, 08:36
Koç Metalurji, Oba Makarnacılık, Ferbis Tarım, Zorlu, Zen, Horoz Lojistik, Bin Ulaşım... Aralık ayı halka arz takvimi! 2023 yılının son duyuruları!

Yatırımcılar, güçlü temellere ve gelecek projelere odaklanarak halka arz takvimindeki şirketleri dikkatlice değerlendiriyor. İşte 2023 halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ 4-8 ARALIK

Bu hafta halka arz olacak yeni şirketler arasında 3 yeni şirket yer alıyor. Henüz halka arz tarihleri belli olmayan şirketler şu şekilde;

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş

Kuzey Boru A.Ş

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

TASLAK HALKA ARZLAR

SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GFS Holding A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
OBAMI

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

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