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1 gramı bile altını 5 kat değerli! Sadece Türkiye'de çıkartılıyor! Servet değerinde...

Muğla ilçesi, dünya genelinde eşi benzeri bulunmayan bir hazineye ev sahipliği yapıyor. Elmastan tam 10 bin kat daha nadir bulunan bu eşsiz değerli taş, Muğla'nın Milas bölgesindeki özel bir madenden çıkarılıyor ve mücevher sektöründe büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Maden diaspor kristali adı verilen bu değerli taşı üretiyor. Elmastan çok daha nadir olan bu kristal, sadece bu bölgedeki özel madenden çıkarılıyor. Ancak dikkat çeken bir özellikle diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca değil çok hassas bir süreçle gram gram çıkarılıyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 09:06 Güncelleme 07 Aralık 2023, 09:06
1 gramı bile altını 5 kat değerli! Sadece Türkiye’de çıkartılıyor! Servet değerinde...

Diaspor özellikle renk geçişleri ve nadirliği ile dikkat çekiyor. Bu kristal 9 farklı renk geçişine sahip olup bu özelliği ile dünya çapında mücevher avcılarının ve yatırımcıların radarına girdi. Türkiye'de yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılırken bu kristalin yalnızca yüzde 2'si işlenebilir nitelikte olmasıyla biliniyor.

NADİRLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Muğla'nın bu eşsiz kristali yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde de büyük bir popülerlik kazanıyor. Mücevher sektöründe pırlanta ve diğer değerli taşlara alternatif olarak görülen diaspor, özellikle renk geçişleri ve nadirliğiyle öne çıkıyor.

Diaspor kristali çok hassas bir süreçle gram gram çıkarılıyor. Her bir işçi, taşın ve çamurun içinden bu değerli kristali bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu zorlu süreç, diasporun değerini daha da artırıyor.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Türkiye'nin süs taşı rezervlerinin 50 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu ve bu taşlardan üçünün yalnızca Türkiye topraklarında bulunduğu belirtiliyor. Diaspor kristali de bu nadide taşlardan biri. Türkiye'nin ve dünya pazarının bu değerli taşa olan ilgisi gelecekte daha da artacak gibi görünüyor.

RENKLERİN DANSI: DOĞANIN ŞAHESERİ

Diaspora taşı doğada renk değiştirebilen ender taşlardan biri olarak bilinir. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve gümüşi tonlarda bulunabilen bu muazzam taş, farklı ışık koşullarında adeta bir renk paletine dönüşüyor. Doğanın bu eşsiz şaheseri her bir açıdan bakıldığında farklı bir güzellik sunuyor.

Diaspora taşı sadece renk değişim özellikleriyle değil, aynı zamanda doğanın kendi içinde anlattığı eşsiz bir hikayeyi de barındırıyor. Türkiye'nin topraklarında yeşeren bu muazzam kristal bir kez daha ülkemizin doğal zenginlikleriyle öne çıkıyor.

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