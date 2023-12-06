2000-2013 arası işe girişlilere şartlar açıklandı! Erken emeklilik 2160 gün primi (6 yıl) olanlara verilecek

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi emekli olabilmek. Emeklilik, geçmiş yıllarda maaşlar düşünüldüğünde cazip gelmiyordu, ancak yapılan düzenlemelerle emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Emeklilik, garanti ücret, süreklilik ve aile koruması gibi avantajlarla önemli bir güvence haline geldi. Ancak emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Emeklilik Şartları:
Sigortalı olduktan sonra belirli bir sürenin geçmesi.
Belirli bir süre sigortalı olarak çalışıp prim ödemek.
Belirli bir yaşa gelmek.
Kısmi emeklilik imkanı da bulunmakla birlikte, bu şartların üçü bir araya gelmeden emekli olmak mümkün değil. Ancak belirli durumlar, istisnalar veya düzenlemelerle bu şartlar değiştirilebilir.
Borçlanma ile Erken Emeklilik: Kadın ve erkek çalışanlar için borçlanma ile erken emeklilik imkanları bulunmaktadır.
Kadınlar, sigortadan sonraki doğumları borçlanarak 3 çocuktan 6 yıl (2160 gün) kazanabilirler.
Erkekler, sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak 2 yıla kadar erken emekli olabilirler.