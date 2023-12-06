2000-2013 arası işe girişlilere şartlar açıklandı! Erken emeklilik 2160 gün primi (6 yıl) olanlara verilecek

Her çocuk için 720 gün borçlanma imkanı bulunmaktadır.

Sigortadan sonra çocuk sahibi olan kadınlar, doğum dolayısıyla işten ayrı kaldıkları günleri borçlanarak emeklilik hesaplarına ekletebilirler.

Fatma Hanım: İki çocuk sahibi, ancak prim ödeme imkanı yok. Doğum borçlanması ile 3.600 günü tamamlayarak emekli olabilir.

Ayşe Hanım: Sigortadan sonra çocuk sahibi olmuş ve çalışmaya ara vermiş. 700 günlük prim eksikliği var. Doğum borçlanması ile 2 yıl erken emekli olabilir.

Askerlik borçlanması, sigortadan sonra yapılan askerlik için geçerlidir.

Erkekler, askerlik borçlanması yaparak yaş şartını bir yıla kadar geri çekebilir ve erken emeklilik fırsatı yakalayabilirler.

Örnek Senaryo: Ahmet Bey: İlk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve askerliğini işe girmeden önce yapmış. İki aylık borçlanma ile işe giriş tarihini öne çekerek 1 yıl fazla maaş alabilir.

Borçlanma ile erken emeklilik, kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması gibi imkanlarla çalışanlar, belirli şartları yerine getirerek emekliliklerini öne çekebilirler. Ancak her durum için özel şartlar ve süreçler bulunmaktadır.