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2000-2013 arası işe girişlilere şartlar açıklandı! Erken emeklilik 2160 gün primi (6 yıl) olanlara verilecek

Türkiye'de milyonlarca 4A, 4B, 4C kapsamındaki çalışan, erken emeklilik haberini takip ederken SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) resmi internet sitesi üzerinden kolayca yapılacak emeklilik hesaplaması, birçok kişi için heyecan yaratıyor. Bu hesaplama sonrasında elde edilen bilgiler, emeklilik yaşı ve maaş miktarı gibi önemli detayları içeriyor. İşte bu bilgiler ışığında, erken emeklilik imkanlarına dair merak edilen soruların yanıtları ortaya çıkıyor.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 07:33 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:33
2000-2013 arası işe girişlilere şartlar açıklandı! Erken emeklilik 2160 gün primi 6 yıl olanlara verilecek

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi emekli olabilmek. Emeklilik, geçmiş yıllarda maaşlar düşünüldüğünde cazip gelmiyordu, ancak yapılan düzenlemelerle emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Emeklilik, garanti ücret, süreklilik ve aile koruması gibi avantajlarla önemli bir güvence haline geldi. Ancak emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Emeklilik Şartları:

Sigortalı olduktan sonra belirli bir sürenin geçmesi.

Belirli bir süre sigortalı olarak çalışıp prim ödemek.

Belirli bir yaşa gelmek.

Kısmi emeklilik imkanı da bulunmakla birlikte, bu şartların üçü bir araya gelmeden emekli olmak mümkün değil. Ancak belirli durumlar, istisnalar veya düzenlemelerle bu şartlar değiştirilebilir.

Borçlanma ile Erken Emeklilik: Kadın ve erkek çalışanlar için borçlanma ile erken emeklilik imkanları bulunmaktadır.

Kadınlar, sigortadan sonraki doğumları borçlanarak 3 çocuktan 6 yıl (2160 gün) kazanabilirler.

Erkekler, sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak 2 yıla kadar erken emekli olabilirler.

Doğum Borçlanması:

Sigortadan sonra çocuk sahibi olan kadınlar, doğum dolayısıyla işten ayrı kaldıkları günleri borçlanarak emeklilik hesaplarına ekletebilirler.

Her çocuk için 720 gün borçlanma imkanı bulunmaktadır.

Çocuk sayısı 3'e çıkarılarak, 2160 gün borçlanma hakkı tüm sigortalılara genişletilmiştir.

Örnek Senaryolar:

Ayşe Hanım: Sigortadan sonra çocuk sahibi olmuş ve çalışmaya ara vermiş. 700 günlük prim eksikliği var. Doğum borçlanması ile 2 yıl erken emekli olabilir.

Fatma Hanım: İki çocuk sahibi, ancak prim ödeme imkanı yok. Doğum borçlanması ile 3.600 günü tamamlayarak emekli olabilir.

Askerlik Borçlanması:

Erkekler, askerlik borçlanması yaparak yaş şartını bir yıla kadar geri çekebilir ve erken emeklilik fırsatı yakalayabilirler.

Askerlik borçlanması, sigortadan sonra yapılan askerlik için geçerlidir.

Örnek Senaryo: Ahmet Bey: İlk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve askerliğini işe girmeden önce yapmış. İki aylık borçlanma ile işe giriş tarihini öne çekerek 1 yıl fazla maaş alabilir.

Borçlanma ile erken emeklilik, kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması gibi imkanlarla çalışanlar, belirli şartları yerine getirerek emekliliklerini öne çekebilirler. Ancak her durum için özel şartlar ve süreçler bulunmaktadır.

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