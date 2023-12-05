Batı Ege Gayrimenkul kaç lot verdi? Batı Ege GYO halka arz sonuçları! 2023 HİSSE FİYATI ve İŞLEM TARİHİ!

BEGYO borsa işlem tarihi, Batı Ege GYO halka arz sonuçlarının ardından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Batı Ege GYO hakkında tüm merak edilenler...
BEGYO borsa işlem tarihi, Batı Ege GYO halka arz sonuçlarının ardından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Batı Ege GYO hakkında tüm merak edilenler...
BATI EGE GYO KAÇ LOT VERDİ?
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları 4 Aralık Pazartesi günü KAP'a açıklandı. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep geldi. Şirket halka arz toplam 3.255.029 TL lot dağıtırken bireysel yatırımcılara 62-63 lot düştü.
BEGYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Batı Ege GYO'nun bu hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Yine geçtiğimiz hafta halka arz olan şirketlerden Şeker Yatırım için 6 Aralık'ta gong töreni düzenleneceği belirtilmişti. Batı Ege GYO halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek. Batı Ege GYO halka arz borsada BEGYO koduyla işlem görecek.
BATI EGE GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Batı Ege GYO halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satıldı. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılan payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılmadı.
BEGYO KAÇ LOT DAĞITTI?
Batı Ege GYO halka arzda rakamlara göre hesap başı 62-65 lot pay edildi. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının Halka arzda birim fiyat 3,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 870.000.000 TL olmuştur.
BEGYO Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep gelmiştir.
BATI EGE GYO HALKA ARZ TARİHLERİ
Batı Ege Gayrimenkul 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında halka arz oldu.