Bugün yeni halka arz var mı? 30 Kasım ve 1 Aralık 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: İşte, Halka arz olan firmaların talep oluşturma tarihleri!

Halka Arz Takvimi: 28, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık
Bu hafta halka arza çıkacak şirketler arasında Çates Elektrik ve Batı Ege Gayrimenkul yer alıyor. Çates Elektrik 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde, Batı Ege Gayrimenkul ise 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.
SPK'nın Gündemindeki Diğer Şirketler
SPK'nın onayını bekleyen şirketler arasında GFS Holding, Marbaş Menkul Değerler, Ferbis Tarım, Yeşil Global Enerji, Koray Holding, Zorlu Yenilenebilir Enerji ve daha birçok şirket bulunuyor. Bu şirketlerin halka arz süreçleri de yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.
Halka arz, şirketler için önemli bir finansman kaynağı oluştururken, yatırımcılara da yeni yatırım fırsatları sunuyor. Bu süreçler, piyasa dinamiklerini ve yatırımcı eğilimlerini etkileyebiliyor.
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