Şeker Yatırım, Batı Ege GYO, Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı! SKYMD, CATES, BEGYO kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?

Şeker Yatırım, Batı Ege GYO, Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? SKYMD, CATES, BEGYO kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? soruları yatırımcılar tarafından sıkça araştırılıyor.
Şeker Yatırım, Batı Ege GYO, Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? SKYMD, CATES, BEGYO kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? soruları yatırımcılar tarafından sıkça araştırılıyor.
ŞEKER YATIRIM (SKYMD) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Şeker Yatırım'ın halka arzı, 30 Kasım'da başlayan ve 1 Aralık'ta sona eren toplama işlemleriyle tamamlandı. SKYMD bist kodlu halka arz sonuçları da açıklandı.
ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERDİ?
Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz açıklık oranı yüzde 35,71 olarak açıklanırken, toplamda 52,500,000 adet lot dağıtımı yapıldı. Halka arz sonuçlarına göre Şeker Yatırım Menkul Değerler hesap başı en fazla 18-19 lot (126-133₺) pay edildi.
ŞEKER YATIRIM KATILIM SAYILARINA GÖRE OLASI LOT DAĞITIM SAYILARI
2,1 milyon katılım olursa yaklaşık 25 lot (175 TL)
2,5 milyon katılım olursa yaklaşık 21 lot (147 TL)
2,9 milyon katılım olursa yaklaşık 18 lot (126 TL)
3,3 milyon katılım olursa yaklaşık 16 lot (112 TL)
3,7 milyon katılım olursa yaklaşık 14 lot (98 TL)
4,1 milyon katılım olursa yaklaşık 13 lot (91 TL)
4,5 milyon katılım olursa yaklaşık 12 lot (84 TL)
ŞEKER YATIRIM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Şeker Yatırım'ın borsada işlem göreceği tarih henüz kesinleşmezken, önümüzdeki hafta borsada işlem görmesi bekleniyor.
ÇATES HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Geçen hafta halka arz sürecini tamamlayan Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) halka arz sonuçları da açıklandı. ÇATES halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 7-8 lot hisse dağıtımı yapıldı.
ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Çates Elektrik borsa işlem tarihi de henüz netleşmezken, bu hafta içerisinde "ÇATES" koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
BATI EGE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAÇ LOT VERDİ?
Son olarak Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları da 4 Aralık Pazartesi günü açıklandı. Şirket halka arz toplam 3.255.029 TL lot dağıtırken bireysel yatırımcılara 62-63 lot düştü.
BATI EGE GYO (BEGYO) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Batı Ege Gayrimenkul borsa işlem tarihi henüz açıklanmazken, şirketin 6-7 Aralık tarihleri arasında BEGYO koduyla yıldız pazarda işlem göreceği düşünülüyor.