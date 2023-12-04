PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK, Bağ-Kur'lu emekliye masrafsız kredi! Faiz oranlarında yılın son fırsatı doğdu! Akbank, Yapı Kredi, Garanti, Enpara, ING...

Emeklilere özel kredi kampanyaları bankalardan peş peşe duyuruldu. Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi bankalar başta olmak üzere yılın son kredi fırsatları için araştırmalar hızlandı. Vatandaşları rahatlatacak kredi imkanları ile ihtiyaç kredisinden konut kredisine faiz oranlarını sizler için derledik. İşte SGK, Bağ-Kur'lu emeklilere özel kredi kampanyaları ve güncel kredi faiz oranları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 18:45 Güncelleme 04 Aralık 2023, 18:50
SGK, Bağ-Kur’lu emekliye masrafsız kredi! Faiz oranlarında yılın son fırsatı doğdu! Akbank, Yapı Kredi, Garanti, Enpara, ING...

Bankalar, emeklilere özel kredi kampanyalarıyla yılın sonunu coşkuyla karşılıyor. Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi önde gelen bankalar, emeklilere yönelik avantajlı kredi seçeneklerini peş peşe duyurdu. İşte yılın son kredi kampanyaları....

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Kredi Tutarı: 35.000,00 TL
Kredi Vadesi: 36 Ay
Faiz Oranı: %3,70

Ödeme Detayları:

Aylık Taksit Tutarı: 2.063,85 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 74.298,60 TL

Ücretler:

Tahsis Ücreti: 192,50 TL
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti: 210,98 TL
Toplam Ücretler: 403,48 TL

Hayat Sigortası Bilgisi:

Hayat Sigortası: Eklenmiştir. (Detayları banka ile görüşünüz.)

YAPIKREDİ EMEKLİYE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Kredi Tutarı: 25.000 ₺

Vade (Ay): 12
Aylık Akdi Faiz Oranı: 5,04%
Kredi Tahsis Ücreti: 125 ₺
Aylık Toplam Maliyet Oranı: 6,5600%
Yıllık Toplam Maliyet Oranı: 114,4065%
Aylık Taksit Tutarı: 3.072,82 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 36.873,89 TL

Kredi Tutarı: 70.000 ₺

Vade (Ay): 12
Aylık Akdi Faiz Oranı: 4,64%
Kredi Tahsis Ücreti: 350 ₺
Aylık Toplam Maliyet Oranı: 6,0500%
Yıllık Toplam Maliyet Oranı: 102,3228%
Aylık Taksit Tutarı: 8.364,05 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 100.368,50 TL

Notlar:

Kredinizle birlikte hayat sigortası yaptırmanız durumunda geçerli olacak sigorta tutarı yaşa, kredi tutarına, vadeye ve faiz oranına göre değişmekte olup, 50 yaşındaki bir kişi için 25.000 TL, 12 ay vadeli ve %2,03 kredi faiz oranlı sigortanın primi 501,40 TL'dir.


GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Tutar: 10.000 TL

Faiz: 3,93%
Vade: 12 ay
Taksit: 1.135,20 TL
Ücretler: 50,00 TL tahsis ücreti, 237,50 TL sigorta ve vergi dahil ücretler
Yıllık Maliyet Oranı: 83,9802%
Toplam Maliyet: 13.679,95 TL

Tutar: 10.000 TL
Faiz: 4,26%
Vade: 36 ay
Taksit: 646,69 TL
Ücretler: 50,00 TL tahsis ücreti, 237,50 TL sigorta ve vergi dahil ücretler
Yıllık Maliyet Oranı: 91,9634%
Toplam Maliyet: 23.338,59 TL

Notlar:

İhtiyaç kredisi faiz oranları müşterinin risk durumuna göre kredi başvurusu esnasında ya da kredi kullandırım aşamasında değişebilir.

AKBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi Tutarı: 35.000 TL
Vade Süresi: 36 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 2.025,54 TL
Faiz Oranı: %3,59000
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 73.120,82 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %73,7403

Notlar:

Hayat sigortası primi, 15.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için 35 yaş üzerinden örnek olarak hesaplanmıştır.
Gerçek hayat sigortası primi tutarı, kredi tutarı, kredi vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterebilir.

30 BİN TL 36 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Faiz: %2,95
Taksit: 1.550,54 TL
Toplam: 55.991,94 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz: %2,95
Taksit: 1.550,54 TL
Toplam: 55.991,94 TL

Akbank Direkt Kredi

Faiz: %3,59
Taksit: 1.736,18 TL
Toplam: 62.674,98 TL

Kuveyt Türk İhtiyaç Kart

Faiz: %3,68
Taksit: 1.763,02 TL
Toplam: 63.468,72 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz: %4,05
Taksit: 1.875,18 TL
Toplam: 67.678,98 TL

Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz: %4,29
Taksit: 1.949,42 TL
Toplam: 70.179,12 TL

Garanti BBVA

Faiz: %4,42
Taksit: 1.990,10 TL
Toplam: 71.816,10 TL

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz: %4,94
Taksit: 2.155,96 TL
Toplam: 77.787,06 TL


N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz: %5,89
Taksit: 2.470,59 TL
Toplam: 89.113,74 TL

300 BİN TL 48 AY VADELİ 2. EL TAŞIT KREDİSİ KAPMANYALARI


İş Bankası

Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 11.072,06 TL
Toplam Ödeme: 532.458 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %5,39
Aylık Taksit: 14.578,86 TL
Toplam Ödeme: 700.785 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %5,14
Aylık Taksit: 13.991,31 TL
Toplam Ödeme: 672.582 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %5,34
Aylık Taksit: 14.460,87 TL
Toplam Ödeme: 695.121 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 13.641,78 TL
Toplam Ödeme: 655.805 TL

1 MİLYON TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 32.747,51 TL
Toplam Ödeme: 3.940.974 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %3,48
Aylık Taksit: 35.383,49 TL
Toplam Ödeme: 4.258.498 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 47.387,11 TL
Toplam Ödeme: 5.694.653 TL

Akbank - İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,80
Aylık Taksit: 29.057,01 TL
Toplam Ödeme: 3.501.161 TL

ING - Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.596.544 TL

***Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye’den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e soğuk duş! İYİ Parti yerel seçimlere tek başına girme kararı aldı
Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i belli oldu!
SON DAKİKA