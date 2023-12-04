SGK, Bağ-Kur’lu emekliye masrafsız kredi! Faiz oranlarında yılın son fırsatı doğdu! Akbank, Yapı Kredi, Garanti, Enpara, ING...

YAPIKREDİ EMEKLİYE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Kredi Tutarı: 25.000 ₺

Vade (Ay): 12

Aylık Akdi Faiz Oranı: 5,04%

Kredi Tahsis Ücreti: 125 ₺

Aylık Toplam Maliyet Oranı: 6,5600%

Yıllık Toplam Maliyet Oranı: 114,4065%

Aylık Taksit Tutarı: 3.072,82 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 36.873,89 TL

Kredi Tutarı: 70.000 ₺

Vade (Ay): 12

Aylık Akdi Faiz Oranı: 4,64%

Kredi Tahsis Ücreti: 350 ₺

Aylık Toplam Maliyet Oranı: 6,0500%

Yıllık Toplam Maliyet Oranı: 102,3228%

Aylık Taksit Tutarı: 8.364,05 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 100.368,50 TL

Notlar:

Kredinizle birlikte hayat sigortası yaptırmanız durumunda geçerli olacak sigorta tutarı yaşa, kredi tutarına, vadeye ve faiz oranına göre değişmekte olup, 50 yaşındaki bir kişi için 25.000 TL, 12 ay vadeli ve %2,03 kredi faiz oranlı sigortanın primi 501,40 TL'dir.