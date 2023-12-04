SGK, Bağ-Kur’lu emekliye masrafsız kredi! Faiz oranlarında yılın son fırsatı doğdu! Akbank, Yapı Kredi, Garanti, Enpara, ING...

Bankalar, emeklilere özel kredi kampanyalarıyla yılın sonunu coşkuyla karşılıyor. Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi önde gelen bankalar, emeklilere yönelik avantajlı kredi seçeneklerini peş peşe duyurdu. İşte yılın son kredi kampanyaları....
Bankalar, emeklilere özel kredi kampanyalarıyla yılın sonunu coşkuyla karşılıyor. Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi önde gelen bankalar, emeklilere yönelik avantajlı kredi seçeneklerini peş peşe duyurdu. İşte yılın son kredi kampanyaları....
İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Kredi Tutarı: 35.000,00 TL
Kredi Vadesi: 36 Ay
Faiz Oranı: %3,70
Ödeme Detayları:
Aylık Taksit Tutarı: 2.063,85 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 74.298,60 TL
Ücretler:
Tahsis Ücreti: 192,50 TL
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti: 210,98 TL
Toplam Ücretler: 403,48 TL
Hayat Sigortası Bilgisi:
Hayat Sigortası: Eklenmiştir. (Detayları banka ile görüşünüz.)
YAPIKREDİ EMEKLİYE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI
Kredi Tutarı: 25.000 ₺
Vade (Ay): 12
Aylık Akdi Faiz Oranı: 5,04%
Kredi Tahsis Ücreti: 125 ₺
Aylık Toplam Maliyet Oranı: 6,5600%
Yıllık Toplam Maliyet Oranı: 114,4065%
Aylık Taksit Tutarı: 3.072,82 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 36.873,89 TL
Kredi Tutarı: 70.000 ₺
Vade (Ay): 12
Aylık Akdi Faiz Oranı: 4,64%
Kredi Tahsis Ücreti: 350 ₺
Aylık Toplam Maliyet Oranı: 6,0500%
Yıllık Toplam Maliyet Oranı: 102,3228%
Aylık Taksit Tutarı: 8.364,05 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 100.368,50 TL
Notlar:
Kredinizle birlikte hayat sigortası yaptırmanız durumunda geçerli olacak sigorta tutarı yaşa, kredi tutarına, vadeye ve faiz oranına göre değişmekte olup, 50 yaşındaki bir kişi için 25.000 TL, 12 ay vadeli ve %2,03 kredi faiz oranlı sigortanın primi 501,40 TL'dir.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI
Tutar: 10.000 TL
Faiz: 3,93%
Vade: 12 ay
Taksit: 1.135,20 TL
Ücretler: 50,00 TL tahsis ücreti, 237,50 TL sigorta ve vergi dahil ücretler
Yıllık Maliyet Oranı: 83,9802%
Toplam Maliyet: 13.679,95 TL
Tutar: 10.000 TL
Faiz: 4,26%
Vade: 36 ay
Taksit: 646,69 TL
Ücretler: 50,00 TL tahsis ücreti, 237,50 TL sigorta ve vergi dahil ücretler
Yıllık Maliyet Oranı: 91,9634%
Toplam Maliyet: 23.338,59 TL
Notlar:
İhtiyaç kredisi faiz oranları müşterinin risk durumuna göre kredi başvurusu esnasında ya da kredi kullandırım aşamasında değişebilir.
AKBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi Tutarı: 35.000 TL
Vade Süresi: 36 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 2.025,54 TL
Faiz Oranı: %3,59000
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 73.120,82 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %73,7403
Notlar:
Hayat sigortası primi, 15.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için 35 yaş üzerinden örnek olarak hesaplanmıştır.
Gerçek hayat sigortası primi tutarı, kredi tutarı, kredi vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterebilir.
30 BİN TL 36 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
CEPTETEB İhtiyaç Kredisi
Faiz: %2,95
Taksit: 1.550,54 TL
Toplam: 55.991,94 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz: %2,95
Taksit: 1.550,54 TL
Toplam: 55.991,94 TL
Akbank Direkt Kredi
Faiz: %3,59
Taksit: 1.736,18 TL
Toplam: 62.674,98 TL
Kuveyt Türk İhtiyaç Kart
Faiz: %3,68
Taksit: 1.763,02 TL
Toplam: 63.468,72 TL
İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz: %4,05
Taksit: 1.875,18 TL
Toplam: 67.678,98 TL
Enpara.com İhtiyaç Kredisi
Faiz: %4,29
Taksit: 1.949,42 TL
Toplam: 70.179,12 TL
Garanti BBVA
Faiz: %4,42
Taksit: 1.990,10 TL
Toplam: 71.816,10 TL
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz: %4,94
Taksit: 2.155,96 TL
Toplam: 77.787,06 TL
N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz: %5,89
Taksit: 2.470,59 TL
Toplam: 89.113,74 TL
300 BİN TL 48 AY VADELİ 2. EL TAŞIT KREDİSİ KAPMANYALARI
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 11.072,06 TL
Toplam Ödeme: 532.458 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %5,39
Aylık Taksit: 14.578,86 TL
Toplam Ödeme: 700.785 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %5,14
Aylık Taksit: 13.991,31 TL
Toplam Ödeme: 672.582 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %5,34
Aylık Taksit: 14.460,87 TL
Toplam Ödeme: 695.121 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 13.641,78 TL
Toplam Ödeme: 655.805 TL
1 MİLYON TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 32.747,51 TL
Toplam Ödeme: 3.940.974 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %3,48
Aylık Taksit: 35.383,49 TL
Toplam Ödeme: 4.258.498 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 47.387,11 TL
Toplam Ödeme: 5.694.653 TL
Akbank - İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,80
Aylık Taksit: 29.057,01 TL
Toplam Ödeme: 3.501.161 TL
ING - Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.596.544 TL
***Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.