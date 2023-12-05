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49 51 53 yaş arası erken emeklilik onlara geldi, hoş geldi! Ekim 1999-Aralık 2008 arası sigortası olanlara müjde: Tablo gün ay yıl prim şartı...

Emeklilik süreçleri ve erken emeklilik fırsatları çalışanların bir numaralı gündem maddesi oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik konusunda merak edilen tüm cevapları veriyor. Vatandaşlar emeklilik yaşı, prim gereklilikleri ve özel durumlarla ilgili merak ettikleri konuları yakından takip ediyor. Çalışmaları devam prim indirimi taslağıyla yaklaşık 1 milyondan fazla kişiye 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunulacak.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 16:43 Güncelleme 05 Aralık 2023, 16:43
49 51 53 yaş arası erken emeklilik onlara geldi, hoş geldi! Ekim 1999-Aralık 2008 arası sigortası olanlara müjde: Tablo gün ay yıl prim şartı...

Emeklilik sistemindeki önemli bir değişiklik Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi üzerine odaklanıyor. Uzun süredir gündemde olan bu çalışma sona yaklaşıyor. Yapılacak düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişi 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak ve 1.800 gün daha az prim ödeme imkanına sahip olacak.

1 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Emeklilik sistemindeki önemli bir değişiklik, Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi üzerine odaklanıyor. Uzun süredir gündemde olan bu çalışma sona yaklaşıyor.

Yapılacak düzenleme ile yaklaşık 1 milyon esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak ve 1.800 gün daha az prim ödeme imkanına sahip olacak.

YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANI

Prim gün sayısı yetersiz olanlar için yaşlılık nedeniyle prim ödemesini tamamlamak istemeyenlere 'yaştan emeklilik' fırsatı sunuluyor. 10 yıl (3600 gün) ile emeklilik imkanı tanıyan bu yöntemde, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Ancak bu durum için erken yaşta sigorta başlangıcı yapılması gerekiyor.

BAZI MESLEKLERDE ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye'de bazı meslekler, belirli şartları karşılayan çalışanlarına normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı veriyor. Bu özel haklar, çeşitli sektörlerde çalışanları kapsayarak emeklilik sürecini hızlandırabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

Kadınlar doğum yapmaları durumunda emeklilikleri için doğum borçlanması yapabilirler. Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanabilen kadınlar bu sayede emeklilikleri için daha fazla prim günü kazanma şansına sahiptir.

1 çocuk için 2 yıllık prim kazanımı, özellikle çocuk sahibi olan kadınlar için büyük bir avantaj sağlar.

ERKEKLERİN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Örneğin emekli olması için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık askerlik borçlanması yaparak emeklilik hakkı kazanabilir. Ancak, ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapmışsa, emekliliği öne çekilemez.

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