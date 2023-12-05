49 51 53 yaş arası erken emeklilik onlara geldi, hoş geldi! Ekim 1999-Aralık 2008 arası sigortası olanlara müjde: Tablo gün ay yıl prim şartı...

YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANI Prim gün sayısı yetersiz olanlar için yaşlılık nedeniyle prim ödemesini tamamlamak istemeyenlere 'yaştan emeklilik' fırsatı sunuluyor. 10 yıl (3600 gün) ile emeklilik imkanı tanıyan bu yöntemde, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Ancak bu durum için erken yaşta sigorta başlangıcı yapılması gerekiyor.

BAZI MESLEKLERDE ERKEN EMEKLİLİK Türkiye'de bazı meslekler, belirli şartları karşılayan çalışanlarına normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı veriyor. Bu özel haklar, çeşitli sektörlerde çalışanları kapsayarak emeklilik sürecini hızlandırabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI Kadınlar doğum yapmaları durumunda emeklilikleri için doğum borçlanması yapabilirler. Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanabilen kadınlar bu sayede emeklilikleri için daha fazla prim günü kazanma şansına sahiptir.

1 çocuk için 2 yıllık prim kazanımı, özellikle çocuk sahibi olan kadınlar için büyük bir avantaj sağlar.

ERKEKLERİN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI Örneğin emekli olması için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık askerlik borçlanması yaparak emeklilik hakkı kazanabilir. Ancak, ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapmışsa, emekliliği öne çekilemez.