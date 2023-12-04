5.874,05 TL taksitle 80.000 TL! Vakıfbank yeni ihtiyaç kredisi taksit tablosunu açıkladı

Kredi Kampanyasının Öne Çıkan Noktaları

Bu kredi kampanyası, 24 ay vadeli ve aylık %3,95 faiz oranına sahip olup, toplamda 140.976,92 TL geri ödenmesi gereken bir kredi seçeneği sunuyor. Aylık taksit miktarı 5.874,05 TL olarak belirlenmiş. Kredi tahsis ücreti olarak 400,00 TL alınmakta, ancak ekspertiz ücreti yok. Yıllık maliyet oranı %83,6244 olarak hesaplanmış, bu oran KKDF ve BSMV dahil edilerek belirlenmiş. Bu kampanya, nakit ihtiyacı olan müşteriler için cazip bir seçenek olabilir; ancak, yüksek yıllık maliyet oranı göz önünde bulundurularak dikkatli bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Not: Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır