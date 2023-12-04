5.874,05 TL taksitle 80.000 TL! Vakıfbank yeni ihtiyaç kredisi taksit tablosunu açıkladı

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları
Vakıfbank, yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası sunarak, finansal ihtiyaçları olan müşterilerine avantajlı bir teklif sağlıyor. İşte bu kredi kampanyasının öne çıkan detayları:
Kredi Miktarı ve Koşulları
- Kredi Miktarı: 80.000,00 TL
- Kredi Tipi: İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI (WEB-24AY)
- Vade Süresi: 24 ay
- Faiz Oranı: Aylık %3,95
Taksitler ve Maliyetler
- Taksit Periyodu: Her ay 1 taksit
- Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF): %15
- Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV): %15
- Aylık Taksit Tutarı: 5.874,05 TL
Toplam Geri Ödeme ve Ek Ücretler
- Toplam Ödenecek Tutar: 140.976,92 TL
- Kredi Tahsis Ücreti: 400,00 TL
- Ekspertiz Ücreti: 0,00 TL
- Yıllık Maliyet Oranı: %83,6244
Kredi Kampanyasının Öne Çıkan Noktaları
Bu kredi kampanyası, 24 ay vadeli ve aylık %3,95 faiz oranına sahip olup, toplamda 140.976,92 TL geri ödenmesi gereken bir kredi seçeneği sunuyor. Aylık taksit miktarı 5.874,05 TL olarak belirlenmiş. Kredi tahsis ücreti olarak 400,00 TL alınmakta, ancak ekspertiz ücreti yok. Yıllık maliyet oranı %83,6244 olarak hesaplanmış, bu oran KKDF ve BSMV dahil edilerek belirlenmiş. Bu kampanya, nakit ihtiyacı olan müşteriler için cazip bir seçenek olabilir; ancak, yüksek yıllık maliyet oranı göz önünde bulundurularak dikkatli bir değerlendirme yapılması önemlidir.
Not: Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır