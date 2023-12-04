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40 bin öğrenciye 12.800 TL burs verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB il il ilçe ilçe sıralandı; Öğretim desteği...

Depremin etkilediği 5 ildeki özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye, devlet tarafından sağlanacak olan eğitim desteği için Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilendirme, öğrencilere ve ailelerine umut verdi. Öğrencilere yönelik bu destekleme programının detayları ise hızla araştırılıyor.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 14:42 Güncelleme 04 Aralık 2023, 14:42
40 bin öğrenciye 12.800 TL burs verilecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! MEB il il ilçe ilçe sıralandı; Öğretim desteği...

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, depremden etkilenen illerde bulunan özel okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik sağlanacak olan eğitim desteği, toplamda 40 bin öğrenciyi kapsayacak. Bu destek, öğrencilerin eğitim hayatlarını normalleştirmelerine ve depremin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Depremden etkilenen dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. İşte, öğrencilere eğitim desteğinin ayrıntıları...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ya da öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, bu il ve ilçelerdeki okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenci için 12 bin 800 lira, ilkokullarda okuyan 10 bin öğrenci için 15 bin 400 lira, ortaokullarda okuyan 10 bin öğrenci için 18 bin lira ve liselerde okuyan 16 bin öğrenci için 18 bin lira destek sağlanacak.

Destekten toplam 40 bin öğrenci faydalanacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

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