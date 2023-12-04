40 bin öğrenciye 12.800 TL burs verilecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! MEB il il ilçe ilçe sıralandı; Öğretim desteği...

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, depremden etkilenen illerde bulunan özel okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik sağlanacak olan eğitim desteği, toplamda 40 bin öğrenciyi kapsayacak. Bu destek, öğrencilerin eğitim hayatlarını normalleştirmelerine ve depremin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.
Depremden etkilenen dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. İşte, öğrencilere eğitim desteğinin ayrıntıları...
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ya da öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.