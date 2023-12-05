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Ziraat Bankası 400 Bin TL taşıt kredisi kampanyası açıkladı! 2024'e otomobil sahibi olarak basacaksınız!

Yıl sonu yaklaşırken, otomobil firmaları her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli cazip araba kampanyalarını duyurmaya başladı. 2023 model araçların stoklarını eritmek isteyen bu firmalar, müşterilere bir dizi avantajlar sunarak, araç almayı planlayanlar için büyük bir motivasyon kaynağı haline geliyor. Bu süreçte, taşıt finansmanı seçenekleri de alıcıların yoğun ilgisini çekiyor. Otomobil firmaları, 2023 model araçların stoklarını hızla eritmek amacıyla çeşitli kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar, yeni araç almayı düşünen müşterilere cazip seçenekler ve avantajlar sağlıyor.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 09:24 Güncelleme 05 Aralık 2023, 09:24
Ziraat Bankası 400 Bin TL taşıt kredisi kampanyası açıkladı! 2024’e otomobil sahibi olarak basacaksınız!

Ziraat Bankası, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için özel bir taşıt kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya, araç almayı planlayan müşteriler için oldukça cazip koşullar sunuyor. Ziraat Bankası'nın bu hamlesi, taşıt finansmanı arayışında olanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanya Detayları ve Avantajları

Ziraat Bankası'nın sunduğu taşıt kredisi paketi, aylık faiz oranları ve vade süreleri bakımından dikkat çekiyor. Müşterilere sunulan özel şartlar, sıfır kilometre bir araba sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor. Banka, bu kampanyayla ilgili kapsamlı bilgiler vererek, başvuru sürecini ve onay sürelerini açıklıyor.

Taşıt Kredisi Hesaplama ve Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası'nın taşıt kredisi hesaplama süreci, potansiyel alıcılar için önemli bir araçtır. Bu hesaplama, kredi miktarı, vade süresi ve aylık taksit tutarları gibi önemli bilgileri içerir. Banka, kredi başvurusu için gerekli belgeleri ve faiz oranlarını da detaylı bir şekilde sunuyor. Ayrıca, yıllık maliyet oranları da müşterilerin bilgisine sunuluyor.

Örnek Hesaplama ve Maliyetler

Ziraat Bankası'nın taşıt kredisi kampanyasında örnek bir hesaplama şu şekildedir: 400.000 TL kredi için 48 aylık vade ile aylık taksit tutarı yaklaşık 23.021,07 TL olarak belirlenmiştir. Faiz oranı %4,05 ve yıllık maliyet oranı ise %85.929 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama, potansiyel alıcıların bütçe planlaması yapmaları için önemli bir rehber teşkil ediyor.

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