İstanbul Havalimanı’na 100. üye Air China oldu! Pekin ve İstanbul arasında mekik dokuyacak

Açıldığı günden beri yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin ilgisini çeken İstanbul Havalimanı 'na uçuş başlatacak 100'ncü havayolu Çinli Air China oldu.

Bir süre önce İstanbul Havalimanı'na 99'ncu havayolu olarak uçuş başlatan Tayland'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thai Airways'ın ardından 100'ncü havayolu şirketi de belli oldu.