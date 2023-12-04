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İstanbul Havalimanı'na 100. üye Air China oldu! Pekin ve İstanbul arasında mekik dokuyacak

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılına hitaben 2023 yılı sonunda hizmet vereceği 100'üncü havayolu şirketi Çinli Air China oldu.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 17:52 Güncelleme 04 Aralık 2023, 17:52
İstanbul Havalimanı’na 100. üye Air China oldu! Pekin ve İstanbul arasında mekik dokuyacak

Açıldığı günden beri yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin ilgisini çeken İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatacak 100'ncü havayolu Çinli Air China oldu.

Bir süre önce İstanbul Havalimanı'na 99'ncu havayolu olarak uçuş başlatan Tayland'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thai Airways'ın ardından 100'ncü havayolu şirketi de belli oldu.

PEKİN-İSTANBUL ARASI MEKİK DOKUYACAK
Havalimanından uçuş yapacak 100'ncü havayolu şirketi Çinli Air China'nın, Pekin'den İstanbul'a karşılıklı sefer düzenleyeceği öğrenildi. Çinli havayolu şirketinin kısa bir süre içerisinde İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlara başlayacak.

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