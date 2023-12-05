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Bugün son, ŞOK kataloğu satışta! 5 Aralık ŞOK indirimleri duyuruldu: Microfiber yorgan 299 TL, pişirme kağıdı 39,95 TL'ye düştü

ŞOK marketlerinde, bugün sona erecek olan indirimler ile birçok ev ihtiyacınızı uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz pek çok ürünü içeren katalog, bu akşama kadar ŞOK mağazalarında sizi bekliyor olacak. Kataloğa göre; Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL, 16 cm Airfryer Pişirme Kağıdı 39,95 TL, 230 ml Sprey Yağlık 54,95 TL, 50x70 cm Silikon Micro Yastık 69,95 TL'ye yer alıyor. İşte, 5 Aralık 2023 tarihli ŞOK kataloğunda yer alan ürünler...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 14:43 Güncelleme 05 Aralık 2023, 14:44
Bugün son, ŞOK kataloğu satışta! 5 Aralık ŞOK indirimleri duyuruldu: Microfiber yorgan 299 TL, pişirme kağıdı 39,95 TL’ye düştü

5 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler katlaoğu yayımlandı. Bugün sona erecek indirimler arasında özellikle kış için alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünler yer alıyor. ŞOK'un Aralık ayının yeni aktüel kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve çeşitli indirimlerle dikkat çekiyor. Bu hafta öne çıkan kategoriler arasında kış için lazım olan ürünlerin yanı sıra mutfak için de mutfak aletleri, küçük ev aletleri , diğer odalar için ev tekstili, dekoratif ürünler ve yapı malzemeleri bulunuyor. İşte ŞOK indirimli ürünleri tam liste.

ŞOK 5 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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