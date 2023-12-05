Bugün son, ŞOK kataloğu satışta! 5 Aralık ŞOK indirimleri duyuruldu: Microfiber yorgan 299 TL, pişirme kağıdı 39,95 TL’ye düştü

5 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler katlaoğu yayımlandı. Bugün sona erecek indirimler arasında özellikle kış için alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünler yer alıyor. ŞOK'un Aralık ayının yeni aktüel kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve çeşitli indirimlerle dikkat çekiyor. Bu hafta öne çıkan kategoriler arasında kış için lazım olan ürünlerin yanı sıra mutfak için de mutfak aletleri, küçük ev aletleri , diğer odalar için ev tekstili, dekoratif ürünler ve yapı malzemeleri bulunuyor. İşte ŞOK indirimli ürünleri tam liste.