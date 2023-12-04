PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli memur maaş zammı 2024 enflasyon farkı ne kadar oldu? SGK Bağkur 4a 4b 4c en düşük emekli maaş hesabı!

Türkiye'de milyonlarca emekli, bugün açıklanacak olan Kasım enflasyon verilerini büyük bir merakla bekliyor. Bu kritik veri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin 5 aylık kesinleşen zammını belirleyecek. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli memur maaş zammı 2024 enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 07:00 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli memur maaş zammı 2024 enflasyon farkı ne kadar oldu? SGK Bağkur 4a 4b 4c en düşük emekli maaş hesabı!

Kasım ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından duyurulacak ve bu rakamlar emekli maaşlarına yansıyacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 5 aylık zammın netleşeceği bu veri, emeklilerin maaş beklentilerini şekillendirecek.

Emekliye %20lik Refah Payı zammı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkurluya %45 enflasyon farkı oluştu! 2.750 TL seyyanen zam dahil...
Emekliye %20'lik Refah Payı zammı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya %45 enflasyon farkı oluştu! 2.750 TL seyyanen zam dahil...

5 AYLIK EMEKLİ MEMUR ZAMMI ORANI BELLİ OLUYOR

2024 Ocak ayında yapılacak emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri için çalışmalar hızla devam ederken, gözler bir kez daha enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41 olarak belirlenirken, memur zammı ise enflasyon farkı dahil yüzde 40,39 oldu. Kasım ayı enflasyonu, 4 Aralık Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve 5 aylık emekli ve memur zammı oranları netleşecek.

Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon, Ağustos'ta 9,09'a düşerken, Eylül ayında yüzde 4,75 seviyesine geriledi. Ekim'de ise bu oran yüzde 3,43'e kadar düştü. Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon tahminine göre, TÜFE'nin yüzde 3,68 artması bekleniyor. Ancak Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olduğundan, 6 aylık enflasyon oranı beklentisi yüzde 37,76 olarak belirlendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu durum, 6 aylık zammın yüzde 34'ü aşmasına işaret ediyor. Memur emeklileri için ise memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 49,46'lık bir artış öngörülüyor. Ancak refah payının devreye girmesiyle, zam oranının tüm emekliler için yüzde 40-50 arasında olması olasılıklar arasında yer alıyor. Refah payı hariç beklenen 6 aylık enflasyon rakamına yüzde 4'lük bir ek ödeme de ilave edilecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu rakamın altında kalan maaşlar, Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak.

Emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleriyle ilgili detaylar, Kasım enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımın adı Habsora! Çocukları yapay zekayla katlettiler
Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a gidiyor! Hangi konular masada olacak?
85 milyonun geliri yeni yılda artacak! Yeni yılda asgari ücretliyi, memuru, emekliyi ve öğrenciyi neler bekliyor
SON DAKİKA