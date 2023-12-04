5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli memur maaş zammı 2024 enflasyon farkı ne kadar oldu? SGK Bağkur 4a 4b 4c en düşük emekli maaş hesabı!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu durum, 6 aylık zammın yüzde 34'ü aşmasına işaret ediyor. Memur emeklileri için ise memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 49,46'lık bir artış öngörülüyor. Ancak refah payının devreye girmesiyle, zam oranının tüm emekliler için yüzde 40-50 arasında olması olasılıklar arasında yer alıyor. Refah payı hariç beklenen 6 aylık enflasyon rakamına yüzde 4'lük bir ek ödeme de ilave edilecek.