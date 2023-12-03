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Ve liste geldi! 8.900 TL üstü maaş alan emekliye Pazartesi ve Salı saat 09:00'da IBAN'dan 10.000 TL ödeme müjdesi!

Aralık ayıyla birlikte, Türkiye'deki bankalar arasında emeklilere yönelik promosyon yarışı giderek kızışıyor. Son açıklamalara göre, bazı bankalar taban ödemeleri 12.500 TL'ye kadar yükseltmiş durumda ve önümüzdeki günlerde bu rakamın 13 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu gelişmelerle birlikte emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan daha yüksek promosyon imkanlarına kavuşacak. Peki, aralık ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 16:14 Güncelleme 03 Aralık 2023, 16:14
Ve liste geldi! 8.900 TL üstü maaş alan emekliye Pazartesi ve Salı saat 09:00’da IBAN’dan 10.000 TL ödeme müjdesi!

Aralık ayıyla birlikte Türkiye'deki bankalar arasında emekli promosyon yarışı hız kazanıyor. Bankalar, emeklilere yönelik sunulan avantajları artırarak, maaşlarını taşımak isteyen emeklilere geniş bir yelpaze sunuyor. Her bir bankanın özel avantajları ve koşulları bulunuyor, bu nedenle emekliler, ihtiyaçlarına en uygun olanı seçerek maaşlarını daha avantajlı bir şekilde almaya devam edebilirler.

Emeklilere Yeni Yılda Yüksek Promosyonlar ve Avantajlar!

Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammının yanı sıra, birçok banka emeklilere yönelik cazip promosyonlar ve avantajlar sunuyor. Bu gelişmeler, milyonlarca emeklinin maaşlarına olumlu bir etki yapması beklenirken, bankalar arasındaki rekabet de emeklilere daha fazla avantaj sağlıyor.

Temmuz zammı sonrasında maaşlarını taşıyan emeklilere verilen promosyonlar rekor seviyelere ulaşmıştı. Özellikle 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere bankalar, 7 bin 500 liraya kadar promosyon verdi. Maaşı en düşük emekli maaşının üstünde olanlar ise promosyon olarak 10 bin lira aldı.

Yeni yıla hızla yaklaşırken bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını başlattı. Şu anda emeklilere verilen promosyon miktarı 12 bin 500 liraya kadar ulaştı ve bu rakamın önümüzdeki günlerde 13 bin - 13 bin 750 lirayı bulması bekleniyor.

Garanti BBVA Emekli Promosyon Kampanyası: Garanti BBVA, 1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan Emekli Promosyon Kampanyası ile emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere, nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı harcamalarına özel bonus fırsatları da sunuluyor. Ayrıca, mobil üzerinden maaş taşıyan emeklilere ek bonus imkanları da bulunuyor.

İş Bankası SGK Emeklileri İçin Promosyon Kampanyası: İş Bankası, 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyası kapsamında SGK emeklilerine özel promosyonlar sunuyor. Emekliler, İş Bankası'na maaşlarını taşıdıklarında 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca, Maximum Kart ve ek kartları için aidatsız kullanım ayrıcalığı da sağlanıyor.

Yapı Kredi Emeklilik Paketi: Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel hazırladığı "Emeklilik Paketi" ile dikkat çekiyor. Emekli maaşını Yapı Kredi'den alanlar, 9.000 TL'ye varan emekli promosyonundan faydalanabiliyorlar. Yapı Kredi, emeklilere sunduğu paket ile bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Akbank SGK Emeklileri İçin Cömert Promosyonlar: Akbank, SGK emekli maaşını taşıyan emeklilere 01-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 10.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödemeleri için ek chip-para ve ödül fırsatları da emeklilere sunuluyor.

Bu bankaların sunduğu avantajlar, emeklilere maaşlarını taşıma ve promosyon başvurularını kolayca gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunarken, rekabetin artmasıyla birlikte emeklilerin bu avantajlardan daha fazla yararlanması bekleniyor.

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