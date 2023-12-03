Ve liste geldi! 8.900 TL üstü maaş alan emekliye Pazartesi ve Salı saat 09:00’da IBAN’dan 10.000 TL ödeme müjdesi!

Aralık ayıyla birlikte Türkiye'deki bankalar arasında emekli promosyon yarışı hız kazanıyor. Bankalar, emeklilere yönelik sunulan avantajları artırarak, maaşlarını taşımak isteyen emeklilere geniş bir yelpaze sunuyor. Her bir bankanın özel avantajları ve koşulları bulunuyor, bu nedenle emekliler, ihtiyaçlarına en uygun olanı seçerek maaşlarını daha avantajlı bir şekilde almaya devam edebilirler.

Emeklilere Yeni Yılda Yüksek Promosyonlar ve Avantajlar!

Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammının yanı sıra, birçok banka emeklilere yönelik cazip promosyonlar ve avantajlar sunuyor. Bu gelişmeler, milyonlarca emeklinin maaşlarına olumlu bir etki yapması beklenirken, bankalar arasındaki rekabet de emeklilere daha fazla avantaj sağlıyor.

Temmuz zammı sonrasında maaşlarını taşıyan emeklilere verilen promosyonlar rekor seviyelere ulaşmıştı. Özellikle 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere bankalar, 7 bin 500 liraya kadar promosyon verdi. Maaşı en düşük emekli maaşının üstünde olanlar ise promosyon olarak 10 bin lira aldı.

Yeni yıla hızla yaklaşırken bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını başlattı. Şu anda emeklilere verilen promosyon miktarı 12 bin 500 liraya kadar ulaştı ve bu rakamın önümüzdeki günlerde 13 bin - 13 bin 750 lirayı bulması bekleniyor.