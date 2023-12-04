Emekliye 4-5-6-7-8 Aralık’ta resmen şans bileti çıktı! Kişi başı 12.000 TL ödeme müjdesi saat 07:00’de geldi

YENİ ÖDEMELER 13 BİN - 13 BİN 750 SEVİYESİNDE OLABİLİR
Yeni yıla hızla yaklaşırken bankalar da emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını başlattı. Emeklilere verilen promosyon miktarı şu anda 12 bin 500 liraya kadar ulaştı ve bu rakamın önümüzdeki günlerde 13 bin - 13 bin 750 lirayı bulması bekleniyor. Peki, bankalar emeklilere bu büyük promosyon tutarını vermek için hangi şartları istiyor?
Garanti BBVA: Emeklilere Özel Avantajlar
Garanti BBVA, Emekli Promosyon Kampanyası ile emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanya, 1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerlilik gösteriyor ve banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.
Kampanyadan yararlanmak için emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara, nakit promosyona ek olarak kredi kartı ile yapılacak 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor. Mobil üzerinden maaş taşıma talimatını veren emeklilere ise 500 TL ve üzeri harcamalara 1.500 TL ek bonus kazanma şansı tanınıyor.
Ayrıca, EYTli olup prim borcu olanlar, avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak hemen emekli olma fırsatını değerlendirebilirler.
Garanti BBVA, emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak mobil ve internet bankacılığı üzerinden ücretsiz havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar olan EFT/FAST işlemlerinizi gerçekleştirmenize imkan tanıyor.
İş Bankası: Maximum Kart Avantajları
İş Bankası, SGK emeklilerine özel olarak düzenlediği kampanya ile dikkat çekiyor. 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Bu avantajın yanı sıra, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için aidatsız kullanma ayrıcalığına sahip oluyorlar.
İnternet şubesi ve İşCep üzerinden kolayca gerçekleştirilebilen işlemlerle emekli maaşlarını taşıma, promosyon başvurusu ve diğer emekli maaş işlemlerini gerçekleştirme imkanlarından faydalanmak için emekliler, en yakın İş Bankası şubesine başvuruda bulunabilirler.
Yapı Kredi: Geniş Avantajlar Sunan Emekli Paketi
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel olarak hazırladığı "Emeklilik Paketi" ile dikkat çekiyor. Bu avantajlardan yararlanmak için emekli maaşını Yapı Kredi'den alanlar, 9.000 TL'ye varan emekli promosyonundan faydalanabiliyorlar. Yapı Kredi, emeklilere sunduğu bu paket ile bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.
Akbank: Promosyon ve Chip-Para Fırsatı
Akbank, SGK emekli maaşını 01-31 Aralık 2023 tarihleri arasında taşıyan emeklilere cömert promosyonlar sunuyor. Emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan almayı taahhüt etmeleri durumunda 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyorlar.
Ayrıca, kampanya dönemi içerisinde Akbank'a ait Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından da yararlanabilirler.
Akbank, emeklilere bu avantajları sunarken şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil ve internet bankacılığı veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla maaşlarını taşıma ve promosyon başvurusu yapma imkanı tanıyor.