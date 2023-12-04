Emekliye 4-5-6-7-8 Aralık’ta resmen şans bileti çıktı! Kişi başı 12.000 TL ödeme müjdesi saat 07:00’de geldi

YENİ ÖDEMELER 13 BİN - 13 BİN 750 SEVİYESİNDE OLABİLİR

Yeni yıla hızla yaklaşırken bankalar da emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını başlattı. Emeklilere verilen promosyon miktarı şu anda 12 bin 500 liraya kadar ulaştı ve bu rakamın önümüzdeki günlerde 13 bin - 13 bin 750 lirayı bulması bekleniyor. Peki, bankalar emeklilere bu büyük promosyon tutarını vermek için hangi şartları istiyor?

Garanti BBVA: Emeklilere Özel Avantajlar



Garanti BBVA, Emekli Promosyon Kampanyası ile emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanya, 1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerlilik gösteriyor ve banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Kampanyadan yararlanmak için emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara, nakit promosyona ek olarak kredi kartı ile yapılacak 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor. Mobil üzerinden maaş taşıma talimatını veren emeklilere ise 500 TL ve üzeri harcamalara 1.500 TL ek bonus kazanma şansı tanınıyor.

Ayrıca, EYTli olup prim borcu olanlar, avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak hemen emekli olma fırsatını değerlendirebilirler.

Garanti BBVA, emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak mobil ve internet bankacılığı üzerinden ücretsiz havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar olan EFT/FAST işlemlerinizi gerçekleştirmenize imkan tanıyor.