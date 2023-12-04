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Emekliye %20'lik Refah Payı zammı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya %45 enflasyon farkı oluştu! 2.750 TL seyyanen zam dahil...

Türkiye genelinde milyonlarca emekli ve memur, bugün günü açıklanacak olan 5 aylık enflasyon oranlarını büyük bir merakla bekliyor. Bu rakamların netleşmesiyle birlikte, emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılacak Ocak zammı için son veri kalacak. Enflasyon oranlarının üzerine eklenen refah payı da emeklilerin merakla beklediği bir diğer konu haline geldi. 5,10 puan veya üstü olacak şekilde bir refah payı ilavesi bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak'ta SSK, Bağkur maaşları kaç TL olacak? İşte zamlı tablo...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 06:42 Güncelleme 04 Aralık 2023, 06:42
Emekliye %20’lik Refah Payı zammı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya %45 enflasyon farkı oluştu! 2.750 TL seyyanen zam dahil... 1

Hükümet, emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerle ilgili ciddi teknik ve bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Bu düzenlemeler, emekli zammını ve en düşük emekli maaşını içererek, milyonlarca emeklinin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırlarının zorlanarak emeklilere yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Peki, Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen tablo

Emekliye %20’lik Refah Payı zammı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya %45 enflasyon farkı oluştu! 2.750 TL seyyanen zam dahil... 2

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen en önemli veri ise enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor.

Emekliye %20’lik Refah Payı zammı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya %45 enflasyon farkı oluştu! 2.750 TL seyyanen zam dahil... 3

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayındaki zam oranlarını merakla beklerken, enflasyon verileri ve refah payı konusu gündemdeki yerini koruyor. Pazartesi günü açıklanacak olan Kasım enflasyonu, emekli maaşları ve memur maaşları üzerinde belirleyici bir etki yapacak.

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