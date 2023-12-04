Emekliye %20'lik Refah Payı zammı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya %45 enflasyon farkı oluştu! 2.750 TL seyyanen zam dahil...

1 Hükümet, emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerle ilgili ciddi teknik ve bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Bu düzenlemeler, emekli zammını ve en düşük emekli maaşını içererek, milyonlarca emeklinin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırlarının zorlanarak emeklilere yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Peki, Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen tablo

2 Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen en önemli veri ise enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor.