EYT eksik primi olana son fırsat geldi! Şartlar sıralandı, 2000-2009 sigorta girişliler dikkat! Staj - çıraklık, askerlik, ilave borçlanma...

1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda, bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması maliyeti 96 bin 579 liraya çıkacak. Bu, askerlik borçlanması yapmayı düşünenler için 32 bin TL'lik bir artış anlamına geliyor. Askerlik borçlanması, emeklilik planlarını yeniden gözden geçirenler için maliyetlerini dikkate almaları gereken kritik bir faktör haline geliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon vatandaş daha 2024 yılı için emeklilik planlaması yapıyor. Sadece EYT'liler değil çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilir. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 3 haftalık süresi bulunuyor.