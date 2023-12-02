Gram, çeyrek, tam, yarım altını olanlar hemen baksın! Tüm rakiplerini şah mat etti! 2700 TL sonrası ilk hedef...

Şu anda bu beklentimiz gerçekleşiyor. Tabii ki zaman zaman kar satışları gelecektir. Özellikle bu yıl gram altın hem ons hem dolardan destek görerek 2023 yılını birincilikle tamamlıyor. Aslında son 20 yıldır böyle.

"2023 YILININ ŞAMPİYONU GRAM ALTIN" Gram altın her yılın şampiyonu, birincisi. 2023 yılında da bu geleneği bozmadı. Yine birinciliği bırakmadı. Özellikle son aylarda ons tarafında yaşanan yükselişin buna destek verdiği görüyoruz.

Rekorlar bitmedi. 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız.

Çünkü 2500 TL devamında da 2700 TL gibi bir kritik seviye var 2024 yılı için. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa 3000 TL seviyesine kadar görülme ihtimali yüksek ve bu ihtimal her geçen gün yükselmeye devam ediyor." Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler ve uzman yorumları baz alınarak hazırlanmıştır.