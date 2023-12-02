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Gram, çeyrek, tam, yarım altını olanlar hemen baksın! Tüm rakiplerini şah mat etti! 2700 TL sonrası ilk hedef...

Gram altın 2023 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından birisi oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yılın son ayında AHaber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş canlı yayında yaptığı değerlendirmede gram altının 2023 yılında en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan dalgalanmalara rağmen altının istikrarlı bir performans sergilediğini belirten uzman isim yatırımcıların güvenli liman arayışında gram altına yöneldiklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 12:26 Güncelleme 02 Aralık 2023, 12:37
Gram, çeyrek, tam, yarım altını olanlar hemen baksın! Tüm rakiplerini şah mat etti! 2700 TL sonrası ilk hedef...

Altın fiyatları milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Yılın son günlerine geldiğimizde yatırımcıların gözdesi haline gelen gram altın 2023 yılında önemli bir yatırım aracı olarak öne çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş AHaber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda altın fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

"Gram altında 2000 liraların üzerine hatta 2500 TL seviyelerini konuşabilir miyiz?" sorusuna İslam Memiş AHaber canlı yayınında şu şekilde yanıt verdi:

Gram altın 2023 yılına 1115 TL seviyesinden başlamıştı. Dün 1977 seviyesine kadar yükseldi.

Özellikle yıl sonu 1950-2000 TL seviyesinde tamamlayabiliriz beklentimiz vardı.

Şu anda bu beklentimiz gerçekleşiyor. Tabii ki zaman zaman kar satışları gelecektir. Özellikle bu yıl gram altın hem ons hem dolardan destek görerek 2023 yılını birincilikle tamamlıyor. Aslında son 20 yıldır böyle.

"2023 YILININ ŞAMPİYONU GRAM ALTIN"

Gram altın her yılın şampiyonu, birincisi. 2023 yılında da bu geleneği bozmadı. Yine birinciliği bırakmadı. Özellikle son aylarda ons tarafında yaşanan yükselişin buna destek verdiği görüyoruz.

Rekorlar bitmedi. 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız.

Çünkü 2500 TL devamında da 2700 TL gibi bir kritik seviye var 2024 yılı için. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa 3000 TL seviyesine kadar görülme ihtimali yüksek ve bu ihtimal her geçen gün yükselmeye devam ediyor."

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler ve uzman yorumları baz alınarak hazırlanmıştır.

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