5 milyon SSK BAĞKUR’lu emekliye jest üstüne jest! A’dan Z’ye herkesi mutlu edecek müjde verildi

Önergemizin, Meclisten süratle geçeceğine inanıyorum. Teklifin yasalaşmasına müteakip ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liralarını yatıracağız.
Böylece 76 milyar lira ilave kaynak kullanarak 15,2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin lira ödemiş olacağız. Bu kararımızın emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
4 MİLYON 689 BİN EMEKLİYE ÖDENECEK
Bu yeni düzenlemeyle ilk etapta yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklileri başta olmak üzere yaklaşık 4 milyon 689 bin emekliye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılması planlanıyor. Bu sayede toplamda 15 milyon 120 bin emeklinin bu ödemeden faydalanması hedefleniyor.
NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?
Yapılacak yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulması ve yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İkramiye ödemeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak geçecek. Tarih henüz duyurulmadı.
DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME YAPILACAK
Yeni düzenleme, vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yarar sağlıyor. Bu grubun, ikramiye ödemelerinden hisse oranında faydalanması bekleniyor. Dul ve yetimler için de ödeme yapılması planlanıyor.