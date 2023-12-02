5 milyon SSK BAĞKUR’lu emekliye jest üstüne jest! A’dan Z’ye herkesi mutlu edecek müjde verildi

Bu yeni düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatıldı ve şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylandırılıyor. Bu düzenleme, özellikle çalışan, çiftçi ve esnaf emeklileri için büyük bir önem arz ediyor. Bu gelişme kapsamında toplamda 15 milyon 120 bin emeklinin bu ödemeden yararlanacak.