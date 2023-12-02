PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

5 milyon SSK BAĞKUR'lu emekliye jest üstüne jest! A'dan Z'ye herkesi mutlu edecek müjde verildi

Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak ödenen ikramiyelerin kapsamı yeni bir düzenlemeyle genişletiliyor. Önceleri yalnızca belli bir grubu kapsayan bu ikramiyeden şimdi çalışan emekliler de faydalanabilecek. Başkan Erdoğan çiftçi ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyon emekliye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu değişiklik özellikle çalışan ya da kendi işini yapan emekliler için büyük bir fırsat olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 14:46 Güncelleme 02 Aralık 2023, 14:46
5 milyon SSK BAĞKUR’lu emekliye jest üstüne jest! A’dan Z’ye herkesi mutlu edecek müjde verildi

Bu yeni düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatıldı ve şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylandırılıyor. Bu düzenleme, özellikle çalışan, çiftçi ve esnaf emeklileri için büyük bir önem arz ediyor. Bu gelişme kapsamında toplamda 15 milyon 120 bin emeklinin bu ödemeden yararlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı, çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz.

Meclisimizin de onayını aldıktan sonra çiftçi ve Bağkurlu emeklilerimiz dahil çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödemelerini yapacağız.

Önergemizin, Meclisten süratle geçeceğine inanıyorum. Teklifin yasalaşmasına müteakip ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liralarını yatıracağız.

Böylece 76 milyar lira ilave kaynak kullanarak 15,2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin lira ödemiş olacağız. Bu kararımızın emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

4 MİLYON 689 BİN EMEKLİYE ÖDENECEK

Bu yeni düzenlemeyle ilk etapta yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklileri başta olmak üzere yaklaşık 4 milyon 689 bin emekliye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılması planlanıyor. Bu sayede toplamda 15 milyon 120 bin emeklinin bu ödemeden faydalanması hedefleniyor.

NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Yapılacak yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulması ve yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İkramiye ödemeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak geçecek. Tarih henüz duyurulmadı.

DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME YAPILACAK

Yeni düzenleme, vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yarar sağlıyor. Bu grubun, ikramiye ödemelerinden hisse oranında faydalanması bekleniyor. Dul ve yetimler için de ödeme yapılması planlanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik bu yeni düzenlemenin detaylarının çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İşgalci İsrail ateşkes ihlali sonrası yine katliam yapıyor! Han Yunus’a gece boyu bomba yağdı | Netanyahu’nun zorla göç planı! CANLI TAKİP
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz
SON DAKİKA