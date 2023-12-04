Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1999, 2008 olana müjde verildi! 1800 gün primle en az 5 yıl avantajı geliyor

Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki makas daraltılıyor. Bu eşitleme sayesinde Bağ-Kur'lu vatandaşlar, emeklilik hayallerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Aynı zamanda esnaflar ve SSK'lı çalışanlar için de adil bir sistem oluşturuluyor. 7200 gün prim ödeyerek emekli olma şansı, bu kesimler için önemli bir avantaj sunuyor.

Düzenlemenin emekli maaşlarına da olumlu etkileri olacak. SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 günlük farkın kalkması, emekli maaşlarında yüzde 20'ye varan artışlara neden olacak.

Toplamda 1 milyondan fazla kişi bu düzenleme sayesinde daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olacak. Türkiye genelinde büyük bir değişikliğe yol açacak olan bu düzenleme, emeklilik planlarını düşünen herkes için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.