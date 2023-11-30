Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Enflasyonda ana eğilimde gerileme başladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan , enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladığını belirterek, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi.

KİRALAR YAVAŞLADI İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşan Erkan, "Gelecekte enflasyonun ne olacağına dair beklentilerdeki düzelme, fiyat oluşumuna da yansımaktadır. Fiyatlama davranışlarında olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi para politikasından daha çok etkilenen ürün gruplarında fiyat artış hızı azalmakla kalmadı, uzun bir süreden sonra ilk kez indirimler görülmeye başlandı. Attığımız adımlarla birlikte özellikle büyükşehirlerde, kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri alıyoruz" ifadesini kullandı. Yıllık enflasyonun Mayıs'taki baz etkisiyle tepe noktasına ulaştıktan sonra 2024'ün ikinci yarısında gerileyeceğini bildiren Erkan, "Farklı sektörlerde farklı hızlarda gelişen enflasyondaki yavaşlamanın yılın ikinci çeyreğinde daha genel bir hal alarak hem üretici hem de tüketici fiyatlarında hissedileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

TL'YE GEÇİŞ ZAMANI

Sabit getirili Türk lirası varlıklara olan iç ve dış ilginin önemli ölçüde arttığını bildiren Erkan, "Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine uluslararası yatırımcıların da inanmaya başladığını rapor, beklenti, ilgi ve girişler üzerinden izlemekteyiz" dedi.



OECD BÜYÜME BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

OECD'nin yayımladığı 'Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye büyüme beklentisi yükseltildi. 2023 Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4.3'ten 4.5'e çekildi. 2024 beklentisi yüzde 2.9, 2025 beklentisi yüzde 3.2 oldu. Raporda bu yıl için küresel büyüme tahmini yüzde 3 seviyesinden yüzde 2.9'a düşürüldü.

SERVİSİ BULUNMAYAN ARAÇLARA İZİN YOK

AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçların satışına ilişkin yeni kurallar getirildi. Yetkili servis, çağrı merkezi, yerleşik temsilci, servis personelinde yeterlilik belgesi gibi şartlar aranacak. Düzenleme özellikle son dönemde Çin üzerinden gelen ve hiçbir parça, servis tedariği garantisi olmayan araçlar için geçerli olacak.

EKONOMİDE YOĞUN MESAİ

Türkiye, ekonomide yılın son ayına yoğun bir gündemle girmeye hazırlanıyor:

TÜİK, bugün yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Aralık Cumartesi günü Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor.

TÜİK, 4 Aralık'ta enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Ekim ayı iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksi 11 Kasım'da açıklanacak. Dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri 12 Aralık'ta duyurulacak. Kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri 15 Aralık'ta ilan edilecek. Tüketici güven endeksi 20 Aralık'ta açıklanacak.

Yeni asgari ücret tespit edilecek.

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 11-22 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

EK MTV İÇİN DE BUGÜN SON GÜN

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksiti için ödeme süresi bugün sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3.5 gecikme faizi verecek. Öte yandan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 5 Aralık Salı günü sonuna kadar uzatıldı.