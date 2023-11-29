Aile Destek parası alanlar dikkat! 650 TL ek ödeme yapılacak! 1-2-3-4 ve 5 çocuklu haneler...

" Çocuk Destek Bileşeni " programı, çocuklu ailelere yönelik ekonomik destek sağlamayı ve ailelerin çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türkiye'de sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara yönelik olarak "Çocuk Destek Bileşeni" adı altında yeni bir destek programı başlatıldı. Bu program kapsamında, hane halkındaki çocuk sayısına göre ailelere aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek sağlanacak.