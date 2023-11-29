Aile Destek parası alanlar dikkat! 650 TL ek ödeme yapılacak! 1-2-3-4 ve 5 çocuklu haneler...

"Çocuk Destek Bileşeni" programı, çocuklu ailelere yönelik ekonomik destek sağlamayı ve ailelerin çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
"Çocuk Destek Bileşeni" programı, çocuklu ailelere yönelik ekonomik destek sağlamayı ve ailelerin çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Türkiye'de sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara yönelik olarak "Çocuk Destek Bileşeni" adı altında yeni bir destek programı başlatıldı. Bu program kapsamında, hane halkındaki çocuk sayısına göre ailelere aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek sağlanacak.
Çocuk Destek Bileşeni, ailelerin çocuklarına yönelik mali yüklerini hafifletmeyi amaçlayan bir sosyal yardım projesidir. Program kapsamında belirlenen destek miktarları şu şekildedir:
1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve daha fazla çocuklu hanelere: 650 TL
Başvurular, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılmaktadır. Ancak, destekten yararlanmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ü yani 1.833,45 TL'nin altında olması gerekmektedir.
Çocuk Destek Bileşeni, ailelerin ve özellikle çocukların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir adım olarak karşımıza çıkarken, sosyal yardımların genel anlamda toplumun refahını artırmak adına önemli bir rol oynadığı görülmektedir.