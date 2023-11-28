Şirketler tarafından temettü ödeme tarihleri peş peşe duyuruluyor. Finans piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin temettü ödemeleri, yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ), 2022 yılı kâr dağıtımının tek seferde yapılacağını ve kâr dağıtım tarihinin 25 Aralık 2023 olarak belirlendiğini açıkladı. ARDYZ, 27 Kasım 2023 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile, bu hususların 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ARDYZ hissedarlarına pay başına 25 Aralık 2023 tarihinde hisse başına brüt 0,0152941 TL, net 0,0137646 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bilişim şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin 27 Kasım 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 25 Aralık 2023 olarak belirlenmesi hususlarının, 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."