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Dev şirketten şaşırtan temettü açıklaması! 2023 Kasım-Aralık temettü takvimi! Kayse, Sasa, Krdmd, Froto, Forte, Duro...

Temettü ödeme takvimi için araştırmalar hızlandı. Finans piyasalarında önemli bir yer tutan temettü ödemeleri, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı oluyor. En sık aratılanlar arasında Kayse, Sasa, Krdma, Froto, Forte, Duro temettü ödeme tarihleri yer alıyor. İşte temettü 2023 temettü ödeme tarihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 16:11 Güncelleme 28 Kasım 2023, 16:21
Dev şirketten şaşırtan temettü açıklaması! 2023 Kasım-Aralık temettü takvimi! Kayse, Sasa, Krdmd, Froto, Forte, Duro...

Şirketler tarafından temettü ödeme tarihleri peş peşe duyuruluyor. Finans piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin temettü ödemeleri, yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...

DEV ŞİRKETTEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI!

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ), 2022 yılı kâr dağıtımının tek seferde yapılacağını ve kâr dağıtım tarihinin 25 Aralık 2023 olarak belirlendiğini açıkladı. ARDYZ, 27 Kasım 2023 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile, bu hususların 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ARDYZ hissedarlarına pay başına 25 Aralık 2023 tarihinde hisse başına brüt 0,0152941 TL, net 0,0137646 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bilişim şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin 27 Kasım 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 25 Aralık 2023 olarak belirlenmesi hususlarının, 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."

KRDMD (Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.)

Temettü: 0,0987 TL
Yüzde: %0.44
Tarih: 28.11.2023

KAYSE (Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.)

Temettü: 0,2141 TL
Yüzde: %0.59
Tarih: 28.11.2023

LKMNH (Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.)

Temettü: 0,2062 TL
Yüzde: %0.44
Tarih: 30.11.2023

OZSUB (Özsu Balık Üretim A.Ş.)

Temettü: 0,0597 TL
Yüzde: %0.27
Tarih: 30.11.2023

MTRYO (Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.)

Temettü: 0,4950 TL
Yüzde: %5.17
Tarih: 05.12.2023

ATLAS (Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.)

Temettü: 0,3461 TL
Yüzde: %5.31
Tarih: 05.12.2023

FORTE (Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.)

Temettü: 0,2542 TL
Yüzde: %0.73
Tarih: 13.12.2023

DURDO (Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.)

Temettü: 0,1440 TL
Yüzde: %0.30
Tarih: 19.12.2023

BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.)

Temettü: 2,7000 TL
Yüzde: %0.94
Tarih: 20.12.2023

TCELL (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD)

Temettü: 0,9245 TL
Yüzde: %1.75
Tarih: 20.12.2023

PAGYO (Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)

Temettü: 0,3516 TL
Yüzde: %0.92
Tarih: 21.12.2023

ARDY (Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.)

Temettü: 0,0138 TL
Yüzde: %0.06
Tarih: 25.12.2023

BUCIM (Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.)

Temettü: 0,0450 TL
Yüzde: %0.56
Tarih: 27.12.2023

ELITE (Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.)

Temettü: 0,2083 TL
Yüzde: %0.34
Tarih: 27.12.2023

SONME (Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf San. A.Ş.)

Temettü: 0,0811 TL
Yüzde: %0.08
Tarih: 27.12.2023

GWIND (Galata Wind Enerji A.Ş.)

Temettü: 0,2083 TL
Yüzde: %0.84
Tarih: 29.12.2023

OZSUB (Özsu Balık Üretim A.Ş.)

Temettü: 0,0597 TL
Yüzde: %0.27
Tarih: 29.12.2023

KTSKR (Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.)

Temettü: 1,9565 TL
Yüzde: %2.97
Tarih: 31.12.2023

ENKA (Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.)

Temettü: 0,4500 TL
Yüzde: %1.45
Tarih: 03.01.2024

OSMEN (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

Temettü: 1,1126 TL
Yüzde: %0.57
Tarih: 31.01.2024

NOT: SASA, FROTO, DURO hisselerinin temettü ödemeleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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