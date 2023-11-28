Şirketler tarafından temettü ödeme tarihleri peş peşe duyuruluyor. Finans piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin temettü ödemeleri, yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...
Şirketler tarafından temettü ödeme tarihleri peş peşe duyuruluyor. Finans piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin temettü ödemeleri, yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...
DEV ŞİRKETTEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI!
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ), 2022 yılı kâr dağıtımının tek seferde yapılacağını ve kâr dağıtım tarihinin 25 Aralık 2023 olarak belirlendiğini açıkladı. ARDYZ, 27 Kasım 2023 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile, bu hususların 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacağını duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ARDYZ hissedarlarına pay başına 25 Aralık 2023 tarihinde hisse başına brüt 0,0152941 TL, net 0,0137646 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bilişim şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şirketimizin 27 Kasım 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 25 Aralık 2023 olarak belirlenmesi hususlarının, 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."
KRDMD (Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.)
Temettü: 0,0987 TL
Yüzde: %0.44
Tarih: 28.11.2023
KAYSE (Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.)
Temettü: 0,2141 TL
Yüzde: %0.59
Tarih: 28.11.2023
LKMNH (Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.)
Temettü: 0,2062 TL
Yüzde: %0.44
Tarih: 30.11.2023
OZSUB (Özsu Balık Üretim A.Ş.)
Temettü: 0,0597 TL
Yüzde: %0.27
Tarih: 30.11.2023
MTRYO (Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Temettü: 0,4950 TL
Yüzde: %5.17
Tarih: 05.12.2023
ATLAS (Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Temettü: 0,3461 TL
Yüzde: %5.31
Tarih: 05.12.2023
FORTE (Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.)
Temettü: 0,2542 TL
Yüzde: %0.73
Tarih: 13.12.2023
DURDO (Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.)
Temettü: 0,1440 TL
Yüzde: %0.30
Tarih: 19.12.2023
BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.)
Temettü: 2,7000 TL
Yüzde: %0.94
Tarih: 20.12.2023
TCELL (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD)
Temettü: 0,9245 TL
Yüzde: %1.75
Tarih: 20.12.2023
PAGYO (Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Temettü: 0,3516 TL
Yüzde: %0.92
Tarih: 21.12.2023
ARDY (Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.)
Temettü: 0,0138 TL
Yüzde: %0.06
Tarih: 25.12.2023
BUCIM (Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.)
Temettü: 0,0450 TL
Yüzde: %0.56
Tarih: 27.12.2023
ELITE (Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.)
Temettü: 0,2083 TL
Yüzde: %0.34
Tarih: 27.12.2023
SONME (Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf San. A.Ş.)
Temettü: 0,0811 TL
Yüzde: %0.08
Tarih: 27.12.2023
GWIND (Galata Wind Enerji A.Ş.)
Temettü: 0,2083 TL
Yüzde: %0.84
Tarih: 29.12.2023
OZSUB (Özsu Balık Üretim A.Ş.)
Temettü: 0,0597 TL
Yüzde: %0.27
Tarih: 29.12.2023
KTSKR (Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.)
Temettü: 1,9565 TL
Yüzde: %2.97
Tarih: 31.12.2023
ENKA (Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.)
Temettü: 0,4500 TL
Yüzde: %1.45
Tarih: 03.01.2024
OSMEN (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
Temettü: 1,1126 TL
Yüzde: %0.57
Tarih: 31.01.2024
NOT: SASA, FROTO, DURO hisselerinin temettü ödemeleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.