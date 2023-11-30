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1993-2008 arası 2015 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu: 1.1 milyondan fazla kişiye 1800 gün önce emeklilik müjdesi!

Yeni yapılan düzenlemelerle, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı büyük oranda azaltılıyor. Mevcut durumda 9 bin gün olarak belirlenen bu süre, getirilen yeni düzenleme ile 7200 güne indiriliyor. Bu önemli değişiklik, vatandaşların daha erken yaşlarda emeklilik imkanına ulaşmalarını sağlayacak ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için emeklilik sürecini önemli ölçüde kısaltacak. Bu düzenleme, birçok kişinin emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açacak ve emekliliğe daha erken ulaşma fırsatı sunacak.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 09:55 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:55
1993-2008 arası 2015 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu: 1.1 milyondan fazla kişiye 1800 gün önce emeklilik müjdesi!

Emeklilik sistemine yönelik getirilecek olan yeni düzenlemeler milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu kapsamlı değişiklikler, özellikle Bağ-Kur ve SSK prim ödeme sürelerinin eşitlenmesi ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının azaltılması gibi yenilikleri içeriyor. Yapılacak düzenleme sayesinde 1 milyondan fazla kişi 5 yıl yani 1800 gün öncesinden emeklilik hakkına sahip olacak.

BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR

Yeni düzenleme Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki farkları minimize ediyor. Bu eşitleme, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayarak, onların daha hızlı ve kolay bir şekilde emekli olmalarına olanak tanıyor. Bu adım, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini daha erişilebilir kılıyor.

Yapılacak düzenleme esnafların ve SSK'lı çalışanların emeklilik şartlarını eşitleyecek. Bu sayede, esnaflar da 7200 gün prim ödeyerek, 5 yıl daha az bekleyerek emekli olabilecekler. Bu durum, esnafların emeklilik sürecini hızlandıracak ve daha adil bir sistem oluşturacak.

Bu düzenleme sadece emeklilik süresini kısaltmakla kalmayıp, aynı zamanda emekli maaşlarında da artışa yol açacak. SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani yaklaşık 5 yıllık süre farkının ortadan kalkması, emeklilik için gerekli prim süresini eşitleyecek ve bu da yüzde 20'ye varan oranlarda emekli maaşı artışı anlamına gelecek.

2008'de yapılan sosyal güvenlik reformu Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak belirlenen prim şartını 7200 güne indiriyor. Bu değişiklik, emeklilik sürecini daha erken ve avantajlı hale getirecek.

1.1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE 1800 GÜN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişi bu düzenleme sayesinde daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma fırsatı bulacak.

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