1993-2008 arası 2015 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu: 1.1 milyondan fazla kişiye 1800 gün önce emeklilik müjdesi!

Emeklilik sistemine yönelik getirilecek olan yeni düzenlemeler milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu kapsamlı değişiklikler, özellikle Bağ-Kur ve SSK prim ödeme sürelerinin eşitlenmesi ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının azaltılması gibi yenilikleri içeriyor. Yapılacak düzenleme sayesinde 1 milyondan fazla kişi 5 yıl yani 1800 gün öncesinden emeklilik hakkına sahip olacak.

BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR Yeni düzenleme Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki farkları minimize ediyor. Bu eşitleme, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayarak, onların daha hızlı ve kolay bir şekilde emekli olmalarına olanak tanıyor. Bu adım, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini daha erişilebilir kılıyor.