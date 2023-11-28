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YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ | 28 Kasım- 1 Aralık Halka arz olacak şirketler hangileri? Kaç lot verecekler? Batı Ege, Çates, Şeker Yatırım...

Türkiye'de yatırımcıların dikkatle takip ettiği halka arzlar, bu hafta da gündemde. En son 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji şirketlerinin ardından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında 3 yeni şirket daha halka arz için talep toplama sürecine başlıyor. Peki, bu hafta halka arz olacak yeni şirketler hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 06:56 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:06
YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ | 28 Kasım- 1 Aralık Halka arz olacak şirketler hangileri? Kaç lot verecekler? Batı Ege, Çates, Şeker Yatırım...

Son dakika gelişmelerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan yeni halka arz sürecine onay verdi. Yatırımcılar, bu hafta borsaya katılacak olan şirketlerin talep toplama süreçlerine odaklanarak yatırım stratejilerini şekillendirecek.

YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Kasım ayında dört yeni şirket halka arz oldu. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi, Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi borsada değerlendirildi.

Listede yeni halka arzlar yerini aldı.

27 KASIM-1 ARALIK HALLKA ARZ TAKVİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Çates Elektrik Üretim A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzını onayladı.

ÇATES ELEKTRİK NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Çates Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile Çates Elektrik Üretim AŞ'nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 30 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Çates Elektrik Üretim halka arz talep toplama tarihleri 30 Kasım-1 Aralık olarak açıklandı. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım halka arz tarihleri 30 Kasım-1 Aralık 2023 olarak belirtildi.

ŞEKER YATIRIM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu hafta halka arz olacak.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 120 milyon TL olan sermayesinin 155 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon TL pay ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin mevcut ortağı Şekerbank TAŞ'nin sahip olduğu 17,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 7 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

BATI EGE GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

TASLAK HALKA ARZLAR

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

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