ÇAYKUR yaş çay ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Çaykur çay destekleme ödeme takvimi Kasım 2023! 303 milyon 717 bin TL...

Çaykur çay ödemeleri hesaplara yatıyor... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yapılan açıklama ile birlikte ''Çaykur yaş çay ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Bakan Yumaklı'nın açıklaları...

ÇAYKUR YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine 303 milyon 717 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.