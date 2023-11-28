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ÇAYKUR yaş çay ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Çaykur çay destekleme ödeme takvimi Kasım 2023! 303 milyon 717 bin TL...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan son dakika açıklama geldi. Buna göre çay üreticilerine 303 milyon 717 bin TL ödeme yapılacak. Peki Çaykur yaş çay ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 14:35 Güncelleme 28 Kasım 2023, 14:39
ÇAYKUR yaş çay ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Çaykur çay destekleme ödeme takvimi Kasım 2023! 303 milyon 717 bin TL...

Çaykur çay ödemeleri hesaplara yatıyor... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yapılan açıklama ile birlikte ''Çaykur yaş çay ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Bakan Yumaklı'nın açıklaları...

ÇAYKUR YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine 303 milyon 717 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şöyle;

"ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

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