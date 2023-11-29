Oranlar açıklandı: Ziraat Bankası ve Vakıfbank! Devlet bankalarından 2 milyon TL konut kredisi!

Vakıfbank'ın SarıPanjur Konut Kredisi
Vakıfbank, özellikle sıfır konutlar için "SarıPanjur Konut Kredisi" kampanyasını sunmaktadır. Bu kredinin faiz oranı %3,79 olarak belirlenmiştir. Aylık taksit miktarı ise 76.683,16 Türk Lirasıdır. Toplam geri ödeme miktarı, bu oranlarla 9.218.979 Türk Lirasına ulaşmaktadır.
Ziraat Bankası'nın Konut Kredisi
Ziraat Bankası da benzer bir kampanya ile vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bankanın konut kredisi faiz oranı %3,89 olarak açıklanmıştır. Aylık taksit tutarı 78.606,51 Türk Lirası olup, toplam geri ödeme miktarı 9.448.286 Türk Lirasıdır.
Not: Kredi faiz oranları sürekli güncellenmektir. Bankaların resmi web sitelerinden takip edebilirsiniz