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Oranlar açıklandı: Ziraat Bankası ve Vakıfbank! Devlet bankalarından 2 milyon TL konut kredisi!

Konut sektöründeki bu fiyat artışları, özellikle büyük şehirlerde daha belirgin bir hale gelmiş, ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için bu hayallerin gerçekleşmesini zorlaştırmıştır. Bu durum, ev sahibi olmak isteyen bireyler için alternatif finansman yollarını araştırmayı zorunlu kılmaktadır. Banka kredileri, bu süreçte ön plana çıkan en yaygın çözüm yollarından biri haline geldi.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 11:01 Güncelleme 29 Kasım 2023, 11:01
Oranlar açıklandı: Ziraat Bankası ve Vakıfbank! Devlet bankalarından 2 milyon TL konut kredisi!

Ev sahibi olmanın hayali, birçok kişinin ömür boyu süren bir arzusudur. Bu arzunun gerçekleşmesinde en büyük yardımcılardan biri de şüphesiz banka kredileridir. Türkiye'de, özellikle kamu bankalarının sunduğu konut kredileri, vatandaşların bu hayaline kavuşmalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Kamu Bankalarının Ev Sahibi Olma Yolundaki Destekleri

Kamu bankaları, vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli kredi kampanyaları sunmaktadır. Bu kampanyalar, özellikle nakit birikimi yetersiz olan kişiler için büyük bir umut kaynağı olmuştur. Bu kampanyalar arasında öne çıkan iki banka; Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan Yeni Konut Kredisi Kampanyaları

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar, 2 milyon Türk Lirası limit ile dikkat çekmektedir. Ancak, bu kampanyaların faiz oranları da ekonomik şartlara paralel olarak bir yükseliş eğilimindedir.

Vakıfbank'ın SarıPanjur Konut Kredisi

Vakıfbank, özellikle sıfır konutlar için "SarıPanjur Konut Kredisi" kampanyasını sunmaktadır. Bu kredinin faiz oranı %3,79 olarak belirlenmiştir. Aylık taksit miktarı ise 76.683,16 Türk Lirasıdır. Toplam geri ödeme miktarı, bu oranlarla 9.218.979 Türk Lirasına ulaşmaktadır.

Ziraat Bankası'nın Konut Kredisi

Ziraat Bankası da benzer bir kampanya ile vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bankanın konut kredisi faiz oranı %3,89 olarak açıklanmıştır. Aylık taksit tutarı 78.606,51 Türk Lirası olup, toplam geri ödeme miktarı 9.448.286 Türk Lirasıdır.

Not: Kredi faiz oranları sürekli güncellenmektir. Bankaların resmi web sitelerinden takip edebilirsiniz

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