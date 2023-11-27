Primi eksik olan EYT’liye 1 aylık süre verildi! 2000-2003-2008 sonrasına son 6 yıl şansı! %40-50 arasında...

Emekli olabilmek için belli bir prim doldurma zorunluluğu olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Yasalara göre primi eksik olanlar için borçlanma imkanları, emeklilik hayali kuran birçok kişi için kapıları aralıyor.
Emekli olabilmek için belli bir prim doldurma zorunluluğu olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Yasalara göre primi eksik olanlar için borçlanma imkanları, emeklilik hayali kuran birçok kişi için kapıları aralıyor.
Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir prim doldurmak gerekiyor. Primi eksik olanlar için borçlanma imkanları var. Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün satın alabiliyor. Erkekler ise askerde geçen günlerini borçlanarak satın alıp primlerine ekleyebiliyor. Yurtdışındaki vatandaşlarımızda yurt dışı borçlanma yaparak günlerini artırabiliyor.
ARALIK AYI ÇOK ÖNEMLİ
Emeklilik için prime ihtiyacı olanlar eğer borçlanma başvurularını Aralık'ta yaparlarsa 2023 yılına ait asgari ücrete göre ödemede yapacak. Başvuru Ocak ayına kalırsa bu kez belirlenen yeni asgari ücrete göre rakam ortaya çıkacak. Yüzde 40-50 arısında bir artış düşünüldüğünde 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 50 bin liranın üzerinde fazladan para ödeme durumu ortaya çıkacak.
Bugün aylık borçlanma miktarı 4.292 TL olarak uygulanıyor. Eğer asgari ücret yüzde 40 artarsa bu rakam 6.009 TL'ye, yüzde 50 artış olursa 6.435 TL'ye yükselecek. Aylık fazladan ödenen para 2 bin lirayı geçmiş olacak.
1 yıllık borçlanan birisi Aralık ayında başvurursa 51.504 TL öderken, Ocakta başvurduğunda yüzde 40 artışta 72.108 TL, yüzde 50 artışta ise 77.256 TL ödeyecek. Rakam 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında daha da artacak. Bir çocuk borçlanacak olan bir anne Aralık ile Ocak arasında 51 bin lirayı geçen bir fazla para ödemek zorunda kalacak.
PARA GEREKMİYOR
Borçlanmalarda öncelikle başvuru yapılıyor. Başvurular e-devletten yapılıyor. SGK bu başvuruyu inceleyip size bir ödeme emri gönderiyor. Bu ödeme emrinin gelmesi bir ayı buluyor. Daha sonra da 2-3 aylık bir ödeme süresi bulunuyor.
O yüzden Aralık ayında başvuran bir sigortalının ödeme durumu Mart ayını bulabiliyor.
ÖDEMELER NASIL?
Aylık ödemeler doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. Borçlanma miktarları geçerli brüt asgari ücrete göre belirlendiği için asgari ücret de yapılan her artış borçlanma maliyetlerini de yukarı çekiyor. 2024 yılı için asgari ücretin yüzde 40-50 arasında artması öngörülüyor.