Tarım Kredi, BİM, ŞOK, A101, Migros yeni düzenlemeye adım atıyor! Rast gelenin eli ayağına dolaşabilir! Ve 1 günle değişti!

İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi tarafından atılan önemli bir adım sonucunda, zincir marketlerin pazar günleri kapatılması yönünde alınan karar gündeme damga vurdu.
İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi tarafından atılan önemli bir adım sonucunda, zincir marketlerin pazar günleri kapatılması yönünde alınan karar gündeme damga vurdu.
MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI?
Zincir marketlerin pazar günü kapatılması uzun zamandır tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. TESK bu uygulamayı devreye alınmasını küçük esnafa destek olması açısından destekliyor. Süreç artık yasalaşacak mı? TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konu ile ilgili A Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
KÜÇÜK ESNAFA NEFES ALDIRACAK KARARDA SON DURUM
Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasında ilk adım atıldı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda, "Biz market düşmanı değiliz. Her şey benim zihniyeti değişsin. Yanınızdaki de kazansın" diyerek süreç hakkında bilgi verdi.
"PİYASADA TEKELCİ BİR ZİHNİYET VAR"
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Bu uygulama ile esnaf korunacak ama asıl amaç tüketicinin korunması. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin tamamında haftada bir gün tatil var. Bir açma kapama saatleri var. Ancak bizde gece 12'ye kadar esnafla yarışır hale geldi. Bir haksız rekabet durumu var ortada.
Bir insanın 10-12 bin mağazası olur mu? Bu olursa enflasyonu düşürmek hayal olur. Hükümetin bu kadar iyi çalışmalarına rağmen piyasadaki fiyatların düşmesini sağlayamıyor. Sebebi tekelci bir zihniyetin piyasada olması. Bu marketler Hakkari'deki fiyat ile İstanbul'daki fiyatı birleştiriyor.
Burada esnafı kendi dükkanında tezgahtar, çiftçiyi de kendi tarlasında işçi yapıyorlar. Dünyada her yerde var bu marketler. O zaman oralardan örnekler alalım.
ESNAFLARDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Evvela esnaf ve sanatkarlar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli Çalışma ve Ticaret Bakanlığına. Dün Cumhuriyet'in 100. yıl ikramiyesinin esnaf ve sanatkara da verilmesini sağladı. Ülkemizdeki 15 milyon emekli aynı haklardan yararlanacak.
"BİZ MARKET DÜŞMANI DEĞİLİZ"
Market yasası, tüketiciyi koruma yasası. Onlar diyorlar ki pazar günü nasıl kapatalım vatandaşlar alışverişini evde olduğu gün yapıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaş için internet kolaylığı var. Aynı şekilde semtinizde esnaf var. İstiyorlar ki ortadan bunları kaldıralım. Fiyat diktesi yapalım. Bunun bir düzeni olması gerekiyor. Biz market düşmanı değiliz. Her şey benim zihniyeti değişsin. Yanınızdaki de kazansın.
"KÜÇÜKLERİ BİTİRDİKÇE TEK PAZAR HAKİMİYETİ OLUYOR"
Asıl amaç çalışanın hakkının da korunması. Hem tencere satacaksınız hem hırdavat okullar açılınca da kırtasiye açacaksınız. Bunların bir düzeni olmalı. Semtinizde pazar varsa domatesi 5 liraya alıyorsunuz. Yoksa 25 liraya alıyorsunuz. Küçükleri bitirdikçe tek pazar hakimiyeti oluyor."
"KONUYLA İLGİLİ BİR DÜZENLEME MUHAKKAK OLACAK"
Peki marketler pazar günü kapatılacak mı? TESK Başkanı Palandöken bu soruya evet cevabı vererek, bu konuda bir düzenlemenin muhakkak olacağını söyledi.