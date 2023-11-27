Tarım Kredi, BİM, ŞOK, A101, Migros yeni düzenlemeye adım atıyor! Rast gelenin eli ayağına dolaşabilir! Ve 1 günle değişti!

"PİYASADA TEKELCİ BİR ZİHNİYET VAR" TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Bu uygulama ile esnaf korunacak ama asıl amaç tüketicinin korunması. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin tamamında haftada bir gün tatil var. Bir açma kapama saatleri var. Ancak bizde gece 12'ye kadar esnafla yarışır hale geldi. Bir haksız rekabet durumu var ortada.

Bir insanın 10-12 bin mağazası olur mu? Bu olursa enflasyonu düşürmek hayal olur. Hükümetin bu kadar iyi çalışmalarına rağmen piyasadaki fiyatların düşmesini sağlayamıyor. Sebebi tekelci bir zihniyetin piyasada olması. Bu marketler Hakkari'deki fiyat ile İstanbul'daki fiyatı birleştiriyor. Burada esnafı kendi dükkanında tezgahtar, çiftçiyi de kendi tarlasında işçi yapıyorlar. Dünyada her yerde var bu marketler. O zaman oralardan örnekler alalım.

ESNAFLARDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Evvela esnaf ve sanatkarlar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli Çalışma ve Ticaret Bakanlığına. Dün Cumhuriyet'in 100. yıl ikramiyesinin esnaf ve sanatkara da verilmesini sağladı. Ülkemizdeki 15 milyon emekli aynı haklardan yararlanacak. "BİZ MARKET DÜŞMANI DEĞİLİZ" Market yasası, tüketiciyi koruma yasası. Onlar diyorlar ki pazar günü nasıl kapatalım vatandaşlar alışverişini evde olduğu gün yapıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaş için internet kolaylığı var. Aynı şekilde semtinizde esnaf var. İstiyorlar ki ortadan bunları kaldıralım. Fiyat diktesi yapalım. Bunun bir düzeni olması gerekiyor. Biz market düşmanı değiliz. Her şey benim zihniyeti değişsin. Yanınızdaki de kazansın.

"KÜÇÜKLERİ BİTİRDİKÇE TEK PAZAR HAKİMİYETİ OLUYOR" Asıl amaç çalışanın hakkının da korunması. Hem tencere satacaksınız hem hırdavat okullar açılınca da kırtasiye açacaksınız. Bunların bir düzeni olmalı. Semtinizde pazar varsa domatesi 5 liraya alıyorsunuz. Yoksa 25 liraya alıyorsunuz. Küçükleri bitirdikçe tek pazar hakimiyeti oluyor." "KONUYLA İLGİLİ BİR DÜZENLEME MUHAKKAK OLACAK" Peki marketler pazar günü kapatılacak mı? TESK Başkanı Palandöken bu soruya evet cevabı vererek, bu konuda bir düzenlemenin muhakkak olacağını söyledi.