Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 yılı mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL? Buğday, arpa, çavdar...

''Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 yılı mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?'' sorular çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından araştırılmaya başlandı.

Son dakika... Çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak. MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.