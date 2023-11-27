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1 milyon TL ne kadar faiz getirir? En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları...

Bankalar, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin yanı sıra, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için de faiz oranlarını güncelliyor. Hem kredi hem de mevduat faiz oranlarındaki bu artış, bankada parası bulunan bireylerin gelirlerini artırıyor. Özellikle, 1 milyon TL'lik 32 günlük vadeli mevduat hesabının ne kadar faiz getirisi sağladığı büyük bir merak konusu haline geliyor. Ayrıca, en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarını sunan bankalar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte bazı bankaların güncel faiz oranları:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 08:32 Güncelleme 27 Kasım 2023, 08:32
1 milyon TL ne kadar faiz getirir? En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları...

32 günlük vadeli mevduat hesaplarının faiz oranlarındaki artış, bankada parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Bu oranların yükselmesiyle birlikte, yatırımcılar daha yüksek getiri elde etme şansına sahip oluyorlar.

En Yüksek Faiz Veren Banka Hangisi?

Bankalar arasında rekabet, en yüksek faiz oranlarını sunmak için devam etmektedir. Yatırımcılar için en önemli sorulardan biri, hangi bankanın en yüksek faiz oranını sunduğu ve bu oranların yatırım getirilerine nasıl yansıdığıdır.

25 Kasım En Yüksek 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları Hangi Bankada?

1.000.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING - e-Turuncu Hesap

ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı, müşterilere %40 faiz oranı sunuyor. Bu hesap, yatırımcılara 33.315,07 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonunda toplam tutar 1.033.315,07 TL oluyor.

Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Odea Bank'ın sunduğu Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, %45 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu hesapla elde edilen net kazanç 37.479,45 TL olarak gerçekleşiyor. Vade sonu toplam tutar ise 1.037.479,45 TL'ye ulaşıyor.

Alternatif Bank - VOV Hesap

Alternatif Bank'ın VOV Hesabı, yatırımcılara %44 faiz oranı sunuyor. Bu hesapla elde edilen net kazanç 36.646,58 TL olarak hesaplanıyor. Vade sonu toplam tutarı 1.036.646,58 TL.

DenizBank - E-Mevduat Hesabı

DenizBank'ın E-Mevduat Hesabı, yatırımcılara %41 faiz oranı sunarak 34.147,95 TL net kazanç sağlamaktadır. Bu hesabın vade sonu toplam tutarı 1.034.147,95 TL olarak hesaplanmaktadır.

TEB - Marifetli Hesap

TEB'in Marifetli Hesabı ise %40 faiz oranı ile yatırımcılara 33.315,07 TL net kazanç fırsatı sunmaktadır. Vade sonunda yatırımcılar toplamda 1.033.315,07 TL'lik bir tutar elde etmektedirler.

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Garanti BBVA'nın E-Vadeli Hesabı, %39 faiz oranı ile 32.482,19 TL net kazanç sağlayarak yatırımcıların tercihlerine sunulmaktadır. Bu hesabın vade sonu toplam tutarı 1.032.482,19 TL'dir.

N Kolay - N Kolay Bono

N Kolay'ın sunduğu N Kolay Bono, aynı şekilde %39 faiz oranı ile 32.482,19 TL net kazanç imkanı sağlamaktadır. Bu hesabın vade sonu toplam tutarı da 1.032.482,19 TL olarak belirlenmiştir.

Enpara.com - Vadeli Hesap

Enpara.com'un Vadeli Hesabı, %38 faiz oranı ile 31.649,32 TL net kazanç sunmaktadır. Bu hesabın vade sonunda elde edilen toplam tutar ise 1.031.649,32 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

Yapı Kredi Bankası'nın Dönüşüm Hesabı TL, %37 faiz oranı ile yatırımcılara 30.816,44 TL net kazanç sağlamaktadır. Vade sonu toplam tutarı ise 1.030.816,44 TL olarak gerçekleşmektedir.

NOT: Faiz oranları sürekli olarak güncellenmektedir

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