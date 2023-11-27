1 milyon TL ne kadar faiz getirir? En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları...

32 günlük vadeli mevduat hesaplarının faiz oranlarındaki artış, bankada parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Bu oranların yükselmesiyle birlikte, yatırımcılar daha yüksek getiri elde etme şansına sahip oluyorlar.
En Yüksek Faiz Veren Banka Hangisi?
Bankalar arasında rekabet, en yüksek faiz oranlarını sunmak için devam etmektedir. Yatırımcılar için en önemli sorulardan biri, hangi bankanın en yüksek faiz oranını sunduğu ve bu oranların yatırım getirilerine nasıl yansıdığıdır.
25 Kasım En Yüksek 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları Hangi Bankada?
1.000.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
ING - e-Turuncu Hesap
ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı, müşterilere %40 faiz oranı sunuyor. Bu hesap, yatırımcılara 33.315,07 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonunda toplam tutar 1.033.315,07 TL oluyor.
Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Odea Bank'ın sunduğu Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, %45 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu hesapla elde edilen net kazanç 37.479,45 TL olarak gerçekleşiyor. Vade sonu toplam tutar ise 1.037.479,45 TL'ye ulaşıyor.