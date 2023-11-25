En yüksek faiz hangi bankada, 200.000 TL yatırımın net getirisi kaç para? 32 günlük mevduat faiz oranları damping yaptı

Son dönemlerde, ekonomi alanındaki dalgalanmalar bankacılık sektörü üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Bu dalgalanmalar, bankaların sunduğu ürün ve hizmetlerdeki faiz oranlarının değişimine neden oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 40'a çıkarması bu değişimin en büyük göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu karar, hem altın fiyatları hem de dolar kurunda belirgin bir düşüşe sebep oldu. Bu haberimizde bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarını ve bu oranların birikim yapmak isteyen bireyler üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki en yüksek faiz hangi bankada, 200.000 TL yatırımın net getirisi kaç para?
En Yüksek Mevduat Faizi Sunan Bankalar Ve Faiz Oranları
Güncel ekonomik gelişmeler ışığında, Türkiye'deki bazı önde gelen bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Örneğin, ING'nin e-Turuncu Hesabı ve Alternatif Bank'ın VOV Hesabı gibi çeşitli banka hesapları, yatırımcılara çeşitli faiz oranları sunuyor. Bu hesapların faiz oranları ve net kazançları aşağıdaki gibi:
200.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
ING e-Turuncu Hesap (Standart Vadeli Hesap): %40 faiz oranı ile 6.663,01 TL net kazanç sağlayarak, vade sonunda 206.663,01 TL toplam tutar sunuyor.
Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap): %45 faiz oranı ile 7.495,89 TL net kazanç sağlayarak, vade sonunda 207.495,89 TL toplam tutar sunuyor.