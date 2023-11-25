Mevduat faizleri roket gibi uçtu: 32 günde 18.739,73 TL vadelı mevduat kazancı getirecek özel okkalı faizler devrede!

Özellikle, en yüksek faiz oranı ile sunulan aylık 18.739,73 TL gibi dikkat çekici kazançlar, banka mevduatlarını cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Bu bölümde, banka banka ayrıntılı vadeli mevduat faiz oranları ve net kazançlar incelenecektir.

500.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları ING e-Turuncu Hesap: Yüksek Faiz, Yüksek Getiri ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı, %40 faiz oranı sunuyor. Bu oranla, 32 günlük vadeli mevduat yatırımı, net 16.657,53 TL kazanç sağlıyor. Vade sonu toplam tutar 516.657,53 TL'ye ulaşıyor. Bu hesap, yüksek faiz oranı ile dikkat çekiyor. Odea Bank: En Yüksek Faiz Oranı Odea Bank'ın Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, %45 faiz oranı ile en yüksek getiri sunan bankalardan biri. Bu hesapla 32 günlük vadeli mevduat, 18.739,73 TL net kazanç elde ediyor ve vade sonu toplam tutar 518.739,73 TL oluyor.