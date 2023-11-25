Mevduat faizleri roket gibi uçtu: 32 günde 18.739,73 TL vadelı mevduat kazancı getirecek özel okkalı faizler devrede!

Özellikle, en yüksek faiz oranı ile sunulan aylık 18.739,73 TL gibi dikkat çekici kazançlar, banka mevduatlarını cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Bu bölümde, banka banka ayrıntılı vadeli mevduat faiz oranları ve net kazançlar incelenecektir.
500.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
ING e-Turuncu Hesap: Yüksek Faiz, Yüksek Getiri
ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı, %40 faiz oranı sunuyor. Bu oranla, 32 günlük vadeli mevduat yatırımı, net 16.657,53 TL kazanç sağlıyor. Vade sonu toplam tutar 516.657,53 TL'ye ulaşıyor. Bu hesap, yüksek faiz oranı ile dikkat çekiyor.
Odea Bank: En Yüksek Faiz Oranı
Odea Bank'ın Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, %45 faiz oranı ile en yüksek getiri sunan bankalardan biri. Bu hesapla 32 günlük vadeli mevduat, 18.739,73 TL net kazanç elde ediyor ve vade sonu toplam tutar 518.739,73 TL oluyor.
Alternatif Bank VOV Hesap: Rekabetçi Faiz Oranları
Alternatif Bank'ın VOV Hesabı, %44 faiz oranı ile yatırımcılarına cazip bir getiri sunuyor. Bu hesapla elde edilen net kazanç 18.323,29 TL, vade sonu toplam tutar ise 518.323,29 TL.
Fibabanka Kiraz Hesap: Güvenilir Getiri
Fibabanka'nın Kiraz Hesabı, %43'lük faiz oranı ile 17.906,85 TL net kazanç sağlıyor. Bu hesap, vade sonunda 517.906,85 TL toplam tutar sunuyor.