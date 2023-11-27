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Vadeli mevduat faizlerini merak edenler! Bankada 100.000 TL parası olana 18.759,53 TL gelir

Günümüzün ekonomik koşullarında, vadeli mevduat hesapları birikimlerin değerlendirilmesi için kritik bir öneme sahip. Vadeli mevduat, belirli bir zaman dilimi boyunca bankada tutulan paranın, bu süre sonunda belirlenen faiz oranı üzerinden getiri sağlayan bir yatırım aracı olarak tanımlanabilir. Bu yazımızda, Kasım ayı sonu itibarıyla güncellenmiş olan vadeli mevduat faiz oranlarını ve bu oranların yatırımcılara sunacağı potansiyel kazançları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 08:35 Güncelleme 27 Kasım 2023, 08:35
Vadeli mevduat faizlerini merak edenler! Bankada 100.000 TL parası olana 18.759,53 TL gelir

2023 Kasım ayı sonuna kadar, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Bankalar, yatırımcıların uzun vadeli birikimlerini daha etkin bir şekilde değerlendirebilmeleri için çeşitli vadeli mevduat hesapları sunuyor. Bu hesaplar, 32 günlük standart vadeli mevduatların yanı sıra 55, 92 ve 181 günlük gibi farklı vade seçeneklerini içeriyor. Bu çeşitlilik, yatırımcılara ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun esnek seçenekler sunarak, kişisel finans planlamaları için önemli bir avantaj sağlıyor.

Güncel Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve Kazançlar

Yatırımcılar için uzun vadeli birikimlerini değerlendirebilecekleri çeşitli banka seçeneklerini ve bu bankaların sunduğu faiz oranlarıyla elde edilecek net kazançları inceleyelim:

100.000 TL 181 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING e-Turuncu Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 11.063,32 TL
Vade Sonu Tutar: 111.063,32 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 18.759,53 TL
Vade Sonu Tutar: 118.759,53 TL

N Kolay Bono (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 18.372,74 TL
Vade Sonu Tutar: 118.372,74 TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 17.316,49 TL
Vade Sonu Tutar: 117.316,49 TL

Enpara.com Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 16.835,48 TL
Vade Sonu Tutar: 116.835,48 TL

Alternatif Bank VOV Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %34
Net Kazanç: 16.354,47 TL
Vade Sonu Tutar: 116.354,47 TL

DenizBank E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %30,5
Net Kazanç: 14.670,92 TL
Vade Sonu Tutar: 114.670,92 TL

Vadeli Mevduat Yatırımları

Vadeli mevduat hesapları, finansal planlama açısından çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle, bu hesaplar sabit bir gelir elde etme imkanı sağlar. Yatırımcılar, vade sonunda ne kadar kazanç elde edeceklerini önceden bilmekte ve bu da finansal planlamalarını daha öngörülebilir kılmaktadır. Ayrıca, vadeli mevduat hesapları genellikle düşük riskli yatırım araçları olarak değerlendirilir. Bu, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için ideal bir seçenektir.


Vadeli mevduat hesabı açarken, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Öncelikle, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir. Ayrıca, vade süresi boyunca paranın çekilemeyeceği veya erken çekim durumunda faiz kaybına uğranacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

NOT: Faiz oranları sürekli olarak güncellenmektedir

32 günde 18.739,73 TL vadelı mevduat kazancı!
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